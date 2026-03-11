Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

央視美女新主播喜登場 95後宋雪瑩主持金牌節目《天下足球》︱多圖

即時中國
更新時間：17:30 2026-03-11 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-11 HKT

央視近年銳意引用更多年輕主播。《青島日報》報道，3月9日，在《天下足球》最新一期節目中，全國球迷驚喜地發現，「95後」主持人宋雪瑩首度亮相，正式成為央視體育頻道金牌欄目《天下足球》的主持人。

相關新聞：央視新主播︱00後陶憶雯爆紅 中傳播音系學霸︱多圖
 

現年28歲的宋雪瑩是山東青島人，她畢業於中國傳媒大學播音主持專業，曾擔任騰訊體育的NBA女主播及KPL（王者榮耀職業聯賽）解說。2023年，宋雪瑩參加《中央廣播電視總台2023主持人大賽》，後入職央視。

相關新聞：有片│央視女主播鏡頭前「甩牙」 臨危不亂反應獲激讚

已連續5年主持央視春晚的馬凡舒此前曾長期主持《天下足球》欄目。

