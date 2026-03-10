阿拉斯加犬遭安樂死︱主人7旬父遭咬傷 「處死」影片流出遭狠批

江蘇有狗主因逾50公斤重的阿拉斯加犬，將7旬父親咬至要住院，於是將屢屢傷人的愛犬安樂死。事件在網絡迅速升溫成熱搜第一位，狗主遭大量愛狗網民痛斥「不識教、不負責」，委過於動物，亦有網民認為狗咬主人必須死，強調動物權益不能凌駕人身安全。

八個月三度傷人

江蘇日前有寵物殯葬師上傳將一隻阿拉斯加犬「處死」的短片，觸發網民強烈反應，紛紛湧到狗主人社群平台賬號留言指責。

據狗主王女士透露，從小養大的阿拉斯加犬「托普」，已經7歲，目前已重逾50公斤。

王女士指，「托普」一直有咬人問題，曾找練狗師訓練仍未能糾正，日前更將她已七十歲的父親咬到要入院做手術，是八個月內第三次傷人。為防日後再「搞出人命」，唯有忍痛將「托普」安樂死。

由於「托普」健康無病痛，多名獸醫也拒絕協助安樂死，直至找到寵物美容殯葬師「崇崇」，才肯出手執行死刑。

從「崇崇」曾上傳的短片顯示，「托普」原本抗拒打針，直至王女士出手安撫，穩定「托普」情緒，牠才不再掙扎，被注射藥物安樂死。

網民群斥狗主不負責任

事件在網絡急速升溫，大量網民指責王女士草菅狗命，「托普」幼時未有適當訓練，縱容出咬人惡習，長大後又轉交已經七旬的父母照顧，完全是罔顧具攻擊性大型犬對長者的危害，到至親出事後便理所當然，將「托普」安樂死當解決問題，「大型犬就不能養呀！」、「咬別人的時候，覺得無所謂」、「咬到至親才覺得問題嚴重啦」。

也有網民認為，認該禁養大型犬，「要養大型犬，很難控制的」、「人命才最重要，安樂死也是無奈但必要」。

輿情鬧大後，「崇崇」即拍片道歉，指原意是提醒大眾飼養大型犬隻需要注意安全，為造成公眾不安認錯。