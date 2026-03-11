Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南中年婦瞓覺變重傷 一種暗病「震碎」手臂骨七、八截

更新時間：15:20 2026-03-11 HKT
發佈時間：15:20 2026-03-11 HKT

瞓覺會骨折？河南有50歲婦人，於睡夢中突感手臂劇痛，送急症室後確認肩膀粉碎性骨折，斷成七、八塊，經排查，原來是病人有隱藏的癲癇症，入睡後發作令肌肉極端收縮，「震」碎自己的手臂骨。

腦電圖證患非典型癲癇

據《大河報》報道，河南省人民醫院日前收治了50歲的張大姐。張大姐求醫當晚，其丈夫發現原本熟睡的妻子，突然雙眼半睜、目光吊滯，在按她人中幾分鐘後，妻子才清醒，但表示右臂劇痛。

張大姐因不知患有癲癇症，睡夢中病發「震」斷自己手臂骨成七、八截。大河報
張大姐送醫後被發現右上臂粉碎性骨折，需轉送河南省人民醫院創傷骨科才能駁回。

據河南省人民醫院創傷骨科主任劉濤指，張大姐右肱骨近端四部分粉碎性骨折，且伴有罕見的肱骨頭後脫位，肩膀骨碎成七、八塊，「高空墜落、車禍撞擊才會有這麼大的力」。

創傷力度如車禍撞擊

院方在排除病人有外傷、酒後跌倒及骨質疏鬆等可能性後，經專家組仔細追查，得知病人過去3年，常突然頭暈、頭痛，每次持續約1、2分鐘便回復正常，一直以為是勞累過度，未有求醫。

專家組根據此病徵，為張大姐做腦電圖檢查，確認她原來隱藏患有癲癇病，發生時因全身肌肉猛烈收縮拉扯，導致把自己的骨頭「震」碎。

河南人民醫院神經內科副主任解釋，癲癇發生，除了「倒地抽搐、口吐白沫」的大眾固有印像外，也可以像張大姐般，只是單純頭暈、失神、短暫意識模糊，屬於非典型癲癇。

 

