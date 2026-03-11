汾酒釀酒工組裝工錄用名單 清一色碩士惹關注
更新時間：13:00 2026-03-11 HKT
山西杏花村汾酒集團，近日有一份擬聘用人員名單流出，被網民發現釀酒工、組裝工（成裝工_）清一色是碩士研究生，引起中國學歷貶值的議論。
公司：碩士上升空間肯定更大
網上近日廣傳一份杏花村汾酒的2026年生產一線技術工人招聘擬錄用人員名單。
名單中，十多個釀酒工和成裝工崗位，擬錄用的人員全部是碩士研究生，網民質疑「用鐵鍬攤晾、撒曲需要這麼高的學歷嗎？」令外界再談關注高學歷在現今經濟環境下的價值。
汾酒集團負責招聘的工作人員10日向《杭州日報》表示，只要符合招聘公告要求，無論是中專還是碩士研究生學歷均可報名。此次公開招聘的釀酒工和成裝工崗位的確為一線崗位，體力勞動強度不小。
今年1月份，汾酒集團發布了招聘廣告，廣告顯示共招聘生產一線技術工人220人，其中釀酒工110名，成裝工110名。
3月9日，汾酒集團公示了此次招聘的擬錄用人員名單。名單顯示擬錄用人員是196人，有中專、大專、本科、碩士研究生等學歷，其中碩士研究生有19名。
