Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汾酒釀酒工組裝工錄用名單 清一色碩士惹關注

即時中國
更新時間：13:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-11 HKT

山西杏花村汾酒集團，近日有一份擬聘用人員名單流出，被網民發現釀酒工、組裝工（成裝工_）清一色是碩士研究生，引起中國學歷貶值的議論。

公司：碩士上升空間肯定更大

網上近日廣傳一份杏花村汾酒的2026年生產一線技術工人招聘擬錄用人員名單。

汾酒集團近日一份擬招聘名單中，有十多名碩士做釀酒工、組裝工，引發關注。
汾酒集團近日一份擬招聘名單中，有十多名碩士做釀酒工、組裝工，引發關注。

名單中，十多個釀酒工和成裝工崗位，擬錄用的人員全部是碩士研究生，網民質疑「用鐵鍬攤晾、撒曲需要這麼高的學歷嗎？」令外界再談關注高學歷在現今經濟環境下的價值。

汾酒集團負責招聘的工作人員10日向《杭州日報》表示，只要符合招聘公告要求，無論是中專還是碩士研究生學歷均可報名。此次公開招聘的釀酒工和成裝工崗位的確為一線崗位，體力勞動強度不小。

今年1月份，汾酒集團發布了招聘廣告，廣告顯示共招聘生產一線技術工人220人，其中釀酒工110名，成裝工110名。

3月9日，汾酒集團公示了此次招聘的擬錄用人員名單。名單顯示擬錄用人員是196人，有中專、大專、本科、碩士研究生等學歷，其中碩士研究生有19名。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
20小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
18小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
4小時前
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！健康院/捐血站 3項為長者而設
將軍澳南升級「天橋之城」？入境處旁新街市大樓 建2橋接私樓 13層設施全面睇！3項為長者而設
生活百科
2026-03-10 13:37 HKT
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
東張西望丨自稱性侵親兒人父被追幾條街 梁敏巧體力驚人追訪手法惹爭議 涉事男稱傳兒童裸照求刺激
影視圈
15小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
3小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-10 13:36 HKT
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
18小時前
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
00:09
酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片
即時中國
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆
影視圈
18小時前