逐玉︱男星張凌赫陷歧視風波 東南亞網民追擊後中英文道歉

內地新一代男神、古裝熱門劇《逐玉》男一張凌赫，近日因一句「感覺出生在東南亞」，被指是帶有地域歧視，遭東南亞網民出征，言論在越南廣泛傳播，批評聲在當地越演越烈。張凌赫10日在外國社群平台發中英文道歉，希望平息風波。事件一度成為微博熱話首位。

留言區道歉被指敷衍

張凌赫為內地近年人氣男星，近日與田曦薇主演的古裝愛情劇《逐玉》開播，立即成為熱門劇。

不過，張凌赫、田曦薇日前宣傳時，張凌赫因形容田曦薇畫他的「抽象」畫時，指是「感覺出生在東南亞」，卻引起軒然大波。

張凌赫這句言論，迅即被網民指是帶有地域歧視，對東南亞的粉絲造成傷害，認為是暗示「東南亞長相」具有負面特徵，有網民把張凌赫當時的節目截圖，配上不同的東南亞文字，圖片迅速在越南、泰國等國家傳播，並被越南多家媒體報道，惹來越來越多東南亞網民，湧到張凌赫的社群賬號留言批評及聲稱要抵制。

輿論發酵下，有為泰國椰子水品牌代言的張凌赫，10日在IG的留言區發中英文的道歉聲明，「對於在綜藝中我所說的話，讓大家覺得不適，我感到非常抱歉。我想在此說明，每種文化都有獨特的魅力，我的本意絕沒有任何歧視的意思。多年來很多東南亞地區的粉絲給我支持，給我留言、寫信、特地來到中國看我，我都心懷感激，不希望任何支持我喜歡我的人因此感到難過。」

由於，道歉僅發在留言區，仍然有網民質疑張凌赫缺乏誠意，是門面式的敷衍道歉，而且回避了地域刻板印象問題。

內地網民方面，有人認為是「一個誤解而已，張凌赫很誠懇」、「張凌赫本意並非如此，也沒有歧視，尊重每個國家每個人民」、「說東南亞是什麼問題啊，只是地域特色形容而已，善意一點」。

也有網民指出，事件如轉換成涉及中國，內地網民反應可能更激烈。