兩會2026 ‧ 直擊︱AI改變就業體系 中科院專家料會計、法律助律等4職業高危

AI「龍蝦」火爆引發「機械替代人」的憂慮，全國人大代表、中國科學院科技戰略諮詢研究院院長潘教峰接受《星島》採訪指出，AI或有推動「就業極化」的趨勢，可能改變就業體系，未來「高度標準化」崗位或明顯減少，電腦程式員、會計、法律助理、文字編輯等職業，面臨較高替代風險；而創造力、複雜問題解決能力以及跨學科整合能力的人才需求，將不斷上升。

跨學科整合人才需求增

學者潘教峰指出，人工智能主要通過任務自動化和新任務創造的方式，影響勞動體系。一些任務可以被自動化系統完成，例如文本生成、數據處理、圖像識別等。當這些具有規則清晰、重複性較強的任務被自動化後，對人類勞動的需求就會減少。技術進步也會不斷創造新的任務，例如AI系統開發、數據治理等。

在職業層面，他稱，人工智能帶來的變化主要表現為職業任務重構、部分職業規模收縮，以及新職業出現。多數職業並不會完全消失，而是工作方式發生改變。例如在醫療、法律和軟件開發等領域，AI可以承擔大量基礎性工作，但最終判斷仍需專業人員完成。

不過，一些「高度標準化」崗位或明顯減少。他舉例說，高盛研究部發布《人工智能將如何影響全球勞動力》認為，電腦程式員、會計與審計人員、法律與行政助理、客戶服務代表、電話推銷員、校對與文字編輯等職業，面臨較高的替代風險。同時，也會出現新職業類型，如AI工程師、AI產品經理，以及AI治理和安全專家等。

醫療教育養老就業機會或擴大

潘教峰指出，很多研究認為，人工智能可能推動「就業極化」趨勢，即高技能崗位和低技能服務崗位增加，而中等技能崗位相對減少。特別是未來，對具備創造力、複雜問題解決能力，以及跨學科整合能力的人才需求，將不斷上升。隨着社會需求變化，醫療、教育、養老以及文化服務等領域的就業機會，可能進一步擴大，因為這些行業高度依賴人與人之間的互動。

他亦表示，AI對就業的影響，不能簡單理解為「機械是否會替代人」。人工智能在對人的感知、認知等功能模擬中，所形成和不斷增強的勞動技能，在完成各種工作任務中發揮越來越大的作用，從而對現有的工作崗位產生輔助、部分替代或完全替代效應，同時亦催生新崗位。

潘教峰相信，人工智能對就業的核心挑戰，在於勞動力能否及時轉型，掌握創造性、跨學科和高階決策能力，以適應新的職業結構和行業需求。