中國駐英大使館發警告 有不法分子扮香港廉署電騙

中國駐英大使館提醒在英中國公民，有不法分子假稱是香港廉政公署人員，進行電騙活動。



大使館指，近期有不法分子冒充香港廉署工作人員，謊稱當事人涉嫌洗錢等違法犯罪，要求配合調查，並誘導將資金轉入所謂的「廉署工作人員賬戶」或虛假「安全賬戶」，強調執法機關不會透過電話和網絡辦案，更不會要求將資金轉入「賬戶」接受調查。



中國駐英大使館呼籲當地中國公民，高度警惕轉賬匯款要求，通過官方渠道核實可疑來電，不要向陌生人透露個人身份訊息、銀行賬戶訊息及驗證碼；若不慎遭遇詐騙，應第一時間向當地警方報案和聯絡銀行。