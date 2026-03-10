Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大懲罰︱江西5歲童「蝦」馬騮仔 護子母猴發惡拉落10米懸崖︱有片

即時中國
更新時間：15:45 2026-03-10 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-10 HKT

保護子女是動物本能，江西有母猴因自己幼崽遭5歲男童逗玩，一怒之下出手，將男童拉落10米懸崖，幸有大樹阻檔男童才毫髮未傷。

網民批事主父親疏忽

「九江消防」消息，3月8日江西九江某郊區，有行山客報警，指有小童跌落懸崖。消防接報派員趕到現場，發現有1名約5歲男童，墜落山谷，說是綁上安全繩滑落懸崖救人。

相關新聞：溫州三口家年初一爬未開發區被困 無人機熱像儀懸崖尋回

消防於約10米深的懸崖，成功救回受驚哭喊的男童，經檢查並無受傷。

男童的父親表示，兒子因逗玩小孩，遭母猴視作挑釁，出手用力拉了兒子一把，令孩子跌出懸崖，幸運山下有大樹阻擋，才未進一步跌落，一直安撫他等待消防前來救援。

相關新聞：玩命式打坐︱東莞男懸崖邊「練功」 網民：走火入魔了︱有片

網民紛紛留言，「事教人一次就會，下次絕對注意了」、「現在獼猴都是散養狀態，具有一定的攻擊性」、「網上天天都能刷到猴子打人，但是天天都有人被打，欠哦」、「管好你的孩子」、「小孩不懂事，大人也不跟孩子说一下啊」、「猴媽懂個啥，他還是個孩子」。

 

