Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨世紀的愛︱91歲女向113歲母撒嬌 網民：最幸福畫面

即時中國
更新時間：13:15 2026-03-10 HKT
發佈時間：13:15 2026-03-10 HKT

醫學衛生進步下，七十雖已非古來稀，但長命到113歲，還是很罕有。廣東有91歲婆婆，回家向113歲哭訴委屈的短片，近日成為網上熱話，網民紛羨慕年過九旬仍有母親疼愛，認為這個回娘家撒嬌的畫面最幸福。

「聊清末民初的事，插不上嘴」

廣東的陳老太生於民國2年，即1913年，現在已五代同堂。家人在抖音常分享她的長壽日常，近日，一條陳老太91歲女兒回家向母親哭訴受到委屈的短片，在網上爆紅，獲轉發逾七千次，點讚達3.1萬個。

據陳老太的親人指，片中母女感情極佳，女兒每次回家也和陳老太長時間坐在一起，閒話家常個不停。

從短片所見，陳老太即使高齡113歲，但很精神健康，拿著木棍當拐杖，可以走動自如，獨個到室外曬太陽或與鄰里聊天，進食、洗頭等也可以自理，子孫照顧之外，還養了一條寵物狗作伴。

網民紛紛留言，「91歲還有媽媽聊天，全世界也沒幾個人」、「一個世紀的事情根本嘮不完」、「哪位是女兒、哪位是媽媽。都精神抖擻的」、「這是世界上最最最幸福的事兒了」、「91歲還有媽媽，她上輩子是拯救了地球嗎」、「她們聊的話題我們插不上嘴，她們在聊清末民初的事」、「太幸福了91歲了還能痛痛快快的叫一聲媽」。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
3小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
22小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
14小時前
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
6小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
19小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
5小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光 新歡背景神秘網民憂被騙 情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
4小時前