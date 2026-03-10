跨世紀的愛︱91歲女向113歲母撒嬌 網民：最幸福畫面

醫學衛生進步下，七十雖已非古來稀，但長命到113歲，還是很罕有。廣東有91歲婆婆，回家向113歲哭訴委屈的短片，近日成為網上熱話，網民紛羨慕年過九旬仍有母親疼愛，認為這個回娘家撒嬌的畫面最幸福。

「聊清末民初的事，插不上嘴」

廣東的陳老太生於民國2年，即1913年，現在已五代同堂。家人在抖音常分享她的長壽日常，近日，一條陳老太91歲女兒回家向母親哭訴受到委屈的短片，在網上爆紅，獲轉發逾七千次，點讚達3.1萬個。

據陳老太的親人指，片中母女感情極佳，女兒每次回家也和陳老太長時間坐在一起，閒話家常個不停。

從短片所見，陳老太即使高齡113歲，但很精神健康，拿著木棍當拐杖，可以走動自如，獨個到室外曬太陽或與鄰里聊天，進食、洗頭等也可以自理，子孫照顧之外，還養了一條寵物狗作伴。

網民紛紛留言，「91歲還有媽媽聊天，全世界也沒幾個人」、「一個世紀的事情根本嘮不完」、「哪位是女兒、哪位是媽媽。都精神抖擻的」、「這是世界上最最最幸福的事兒了」、「91歲還有媽媽，她上輩子是拯救了地球嗎」、「她們聊的話題我們插不上嘴，她們在聊清末民初的事」、「太幸福了91歲了還能痛痛快快的叫一聲媽」。