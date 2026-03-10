兩會2026︱防治脫髮 中醫院副院長倡洗頭多用清水沖洗

「防治脫髮 的關鍵，是減少化學物質對頭皮的刺激，」全國政協委員、天津北門中醫醫院副院長王遵來，關注到脫髮 、頸椎不適、焦慮等「年輕人通病」，昨日給出一套接地氣、隨手能做的健康建議。他稱，洗頭時要盡量多用清水沖洗，同時保證充足睡眠、清淡飲食。他直言，現在很多年輕人是「上熱下寒」體質，經常熬夜、偏愛重口味和肉食，再不注意防護，就很容易脫髮 。

針對上班族高發的頸椎病，王遵來現場教了一套坐著就能練的頸椎操：雙手搭在肩膀上，手背相對，兩個手肘同時向上抬；也可以雙臂向前用力擊掌，幅度越大越管用。至於年輕人常有的焦慮情緒，他的辦法更簡單：原地踏步，「別小看這些小動作，堅持做，都特別有用。」駐京記者楊浚源