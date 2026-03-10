兩會2026︱危駕列刑罪之首 公安部原副部長：要綜合治理

最高人民法院工作報告及最高人民檢察院工作報告顯示，去年整體犯罪案件宗數有所下跌，但有約23萬人被起訴危險駕駛罪，屬刑事犯罪之首。全國政協委員、公安部原副部長陳思源接受《星島》訪問時表示，犯罪案件減少，說明中國政府高度重視人民生命財產安全，而危駕多是一個很複雜的問題，相信有關部門正進一步研究，未來要綜合治理。

對於案件下跌，陳思源稱，公安部在預防和打擊上做到「兩手抓、兩手都要硬」，例如在人防、物防、技術防範方面，構建整體治安防控體系，令犯罪率逐年下降，而且破案率不斷提升，老百姓的安全感、獲得感不斷增長。

至於去年有約23萬人被起訴危險駕駛罪，是否因司機過於依賴自動駕駛所致，他形容這是一個很複雜的問題，可能涉及一些技術因素，又或一些主觀、客觀方面的問題，這需要有關各方綜合治理、多措並舉才能共同減少。

陳思源相信，中國未來仍會立於最安全國家之一，這個最高目標是沒有問題的，「十五五」規劃除了未來五年的現代化進程，亦要伴隨着安全穩定，相信安全穩定工作和經濟社會發展應該是同頻共振、共同發展。

他非常有信心國家能長治久安、人民安居樂業，香港市民能夠持續在安全穩定的情況下工作及生活，「一國兩制」必定行穩致遠。

記者郭詠欣 北京報道