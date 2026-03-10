中國觀察：記者會從容應對 「不老」王毅創紀錄

王毅前日在北京出席其第12場全國人大記者會。在一個半小時內，共回答21個提問，除翻譯時間外，幾乎無任何停頓。儘管事前已做好文稿準備，但對一名72歲的長者而言，如此高強度的記者會，對精神與體力的要求實屬不低。王毅一如既往，全程條理分明、從容應對，對鏡頭的掌握尤為老練。

從2014年兩會起，王毅已經舉行了12次外長記者會，是歷任外長之最，這紀錄恐怕後無來者。王毅也是中華人民共和國歷史上在任年齡最大的外長。此前較年長的陳毅、錢其琛卸任時均為70歲。

王毅在全國人大記者會的從容表現，不似是已屆72歲高齡。新華社

二十大後，王毅原本已結束長達10年的外長生涯，晉升政治局委員兼任中央外辦主任。豈料接任者秦剛僅任職數月便黯然下台，成為史上「最短命外長」，王毅罕有地回鍋重掌外交部，自2023年7月起，開始以中央外辦主任兼外長的雙重身份，肩負起較前任更為龐雜的職責——既要參與頂層外交決策，又要親赴前線周旋。

依據公開資料統計，重掌外交部的兩年多、958天以來，王毅出訪至少40多個國家，足跡橫跨亞、歐、非、美、大洋洲五大洲，部分行程是一路連訪多國，行程之密集，令人咋舌。

近年外部環境急劇複雜化，令中國外交工作倍添壓力。俄烏戰爭膠着，中東烽煙再起；美國施壓從未止歇，中歐關係時起時伏，日、菲等國伺機挑釁。能在如此多條戰線同步調度應對，不僅考驗體力，更考驗臨場判斷與政治智慧。

至於誰將接任外長，「幫輕」一下王毅，坊間傳聞不斷，卻始終只聞樓梯響。一度被視為熱門的中聯部部長劉建超，去年遭到撤換。如今，王毅出任外長已達12年4個月，若持續任職至明年秋季的中共二十一大，將恰好打破陳毅所創下的最長外長任期紀錄（13年10個月）。

紀曉華