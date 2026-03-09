幼稚園變「練兵場」？ 山東幼童「特種兵式」體能課爆紅｜有片

近日，山東濰坊一間幼稚園因其「硬核」體能課紅爆網絡。影片中，一眾高班學童在操場上，如士兵般列隊完成吊槓、跳馬、翻越障礙等一連串高難度動作，動作流暢，儼如「練兵場」，引發一批家長激讚，直呼「這才是幼稚園該有的樣子」，甚至建議「全國推廣」。

課程循序漸進 專業教練保障安全

涉事的博苑實驗幼稚園袁園長接受傳媒訪問時介紹，網上流傳的影片只是其體能教學的一部分，學校亦設有平衡車、滾軸溜冰、游泳、足球等多元化的體育項目。她強調，課程目標是循序漸進的：低班學童以遊戲化課程打好身體素質基礎，培養運動興趣；中班引入包含攀爬、懸掛、滾翻等元素的跑酷（Parkour）技巧；至高班才開始挑戰影片中所示的連貫性動作。

袁園長指出，課程的首要目標是「讓孩子愛上運動」，而非強求動作標準。師資方面，體能課以男教師為主，現有3名專職體能教練，均為體育或學前教育專業出身，當中更包括國家二級運動員。每班上課時，均會配備2至3名主講教練，並有4名女教師從旁協助，全方位保障學童安全。

家長憂慮變支持 見證子女成長

對於家長是否會擔心安全問題，袁園長坦言，起初確有部分家長存有顧慮。然而，當他們看到教師專業的防護措施，並親眼目睹子女在體能、自信心及抗挫折能力上的顯著進步後，便逐漸放下心頭大石。

園方透過多種方式與家長建立共識，包括在入園前闡明教育理念、邀請家長親臨課堂觀察，並在學期末提供詳盡的《體育發展成長報告》。袁園長總結道：「我們的核心目標是讓孩子愛上運動，養成運動習慣，從而強身健體。在這個過程中，更希望孩子變得更加自信、勇敢，明白摔倒了並不可怕。」