湖南伊朗泰拳教練毅然辭工返國：「死也要與家人一起」

即時中國
更新時間：19:40 2026-03-09 HKT
發佈時間：19:40 2026-03-09 HKT

中東戰火持續，一名在湖南湘西任職的33歲伊朗籍泰拳教練，近日因憂慮家鄉親人安危，毅然辭去穩定的工作，決定返回戰火紛飛的伊朗。他向僱主道別時坦言：「就算是死，也要和家人死在一起」，其情義與勇氣令人動容。

家園附近遭轟炸

該名伊朗籍教練賽義德（Saeid）於2024年因家鄉局勢動盪、謀生困難，經朋友介紹遠赴湖南湘西一間格鬥運動館擔任自由搏擊教練。憑藉精湛的泰拳技術，他深受學員及家長認可。據其僱主黃先生憶述，賽義德生活極為節儉，每月僅留數百元作生活費，將其餘薪金全數寄回家鄉。

然而，平靜生活被一則來自家鄉的壞消息打破。2月28日，賽義德得悉其家鄉德黑蘭附近地區遭到轟炸，他隨即向黃先生提出辭職，堅決要返回家人身邊。

盼戰後重返中國

黃先生透露，賽義德提出辭職時滿懷歉意，但態度堅決，強調在當前危急情況下，必須回去陪伴家人。黃先生對其情義及不惜以身犯險的勇氣深感欣賞，不但即時批准其辭職，更主動為他購買了回國的機票，以示支持。

據悉，賽義德對離開中國亦感不捨，畢竟這裡有穩定的工作和收入。他表示，待戰爭結束，若家人安然無恙，他必定會重返中國工作。

