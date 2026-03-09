酒吧清潔阿姨廁所遭洋漢強吻 展露「燦爛笑容」惹熱議｜有片

在內地，近日一段外籍男子在酒吧廁所內，疑因醉酒失態，強行親吻一名清潔女工的影片在網上瘋傳。事件中，除了該名男子的行為被炮轟外，該名女工被吻後的一抹「神秘笑容」，竟意外成為網民熱議的焦點。

廁內拉扯強吻 女工奮力推開

根據在多個社交平台流傳的8秒影片顯示，一名明顯喝醉的白衣外籍男子，蹲坐在酒吧廁所的牆角。他當時雙手緊抓着一名正在工作的清潔女工，期間更一度將手伸入其上衣內。儘管女工奮力掙扎並試圖推開，但該男子仍藉着酒意，突然起身將她拉近，並強行親吻其臉部。

被突襲後，該名女工隨即奮力將男子推開，而男子亦退後一步，影片至此結束。然而，影片末段捕捉到女工臉上露出一抹耐人尋味的笑容，引發網民無限聯想。

網民反應兩極

影片曝光後，網民對事件的反應呈現兩極化。大部分網民嚴厲譴責該名外籍男子的行為，認為無論對方年齡、身份為何，在酒後強吻他人已構成性騷擾，行為「禽獸不如」，應予嚴懲甚至驅逐出境，強調醉酒失態絕非脫罪的藉口。

不過，亦有大量網民將焦點放在清潔女工的反應上，對其「燦爛的笑容」感到驚訝，並以戲謔的態度留言，笑稱「霸道老外愛上我，這劇本都不敢這樣拍」、「阿姨笑得好燦爛，感覺是工作幾十年來最開心的一天」，甚至形容「這波不虧」。

