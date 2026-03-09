前體操世界冠軍吳柳芳｜自爆曾欲赴夜場跳舞維生 為母醫病背債40萬

前體操世界冠軍吳柳芳，曾因拍攝被指「擦邊」的性感舞蹈影片而捲入輿論風波。事隔超過一年多，她近日接受內媒《鳳凰周刊》專訪時首度剖白箇中辛酸，坦言當時因母親重病，家中背負40萬元（人民幣，下同）債務，在巨大經濟壓力下，為求謀生，甚至一度考慮到夜場跳舞。這段從冠軍高台墮入生存困境的經歷，引發外界廣泛關注。

為生計走投無路

回顧2024年，退役後的吳柳芳雖曾嘗試教練等工作，但數千元的月薪在現實面前顯得杯水車薪。其母親同年突發重病，需進行緊急手術，父親為此舉債支付醫療費。作為長女，養家、還債及供養弟弟學費的重擔瞬間壓在她身上。「看著病床上的母親，我懷疑自己連父母都照顧不了」，巨大的生存焦慮迫使她尋找任何搵快錢的途徑。

花50元買吊帶背心短褲

吳柳芳在訪問中坦承，當時已想不到還有什麼賺錢的方法，在嘗試傳統職業無果後，她甚至考慮過到夜場從事純跳舞工作，因那是她認知範圍內「最快的賺錢方式」。最終，她選擇了成本最低的自媒體之路，一部手機、價值不足50元的吊帶背心短褲，成了她最後的救命稻草。

一夜爆紅又陷低谷

2024年底，吳柳芳憑藉幾條融合體操動作的舞蹈短片意外在網絡爆紅，粉絲數由4萬一夜間飆升至逾600萬。然而，流量帶來的卻是洶湧的質疑，她被貼上「擦邊」、「損害運動員形象」等標籤，更遭同為體操運動員的奧運冠軍管晨辰公開批評。其後，其社交平台帳號更因「違規漲粉」為由被一度封禁及清空粉絲，事業與聲譽同陷谷底。

吳柳芳形容該段時間為「最黑暗時刻」，她「不敢出門，怕被扔臭雞蛋」，每日以淚洗面，更因不堪網絡謠言而陷入深度自我懷疑。直至一條網民留言「冠軍身份是榮耀，而非枷鎖」點醒了她，讓她決心重塑自我。

轉型古風還清債務

如今，風暴漸息，吳柳芳的生活已迎來轉機。截至今年3月，憑藉直播帶貨的收入，她已成功還清家中40萬的債務。更令人注目的是，她已徹底告別過往的性感風格，轉型投身古風內容創作，身穿漢服推廣非遺舞蹈，在山水實景中拍攝充滿詩意的短片，重獲市場認可，粉絲數亦穩步回升至近90萬。

從為救母還債一度想踏入夜場，到在流量漩渦中掙扎浮沉，最終在傳統文化中找到新立足點，吳柳芳的這段歷程，遠不止一個「冠軍轉型網紅」的簡單故事，吳柳芳的經歷揭示了運動員在榮耀褪去後所面臨的嚴峻生存挑戰，她的選擇與轉身，或許比任何高台之上的翻轉，都更需要勇氣。