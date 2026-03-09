Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前體操世界冠軍吳柳芳｜自爆曾欲赴夜場跳舞維生 為母醫病背債40萬

即時中國
更新時間：17:42 2026-03-09 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-09 HKT

前體操世界冠軍吳柳芳，曾因拍攝被指「擦邊」的性感舞蹈影片而捲入輿論風波。事隔超過一年多，她近日接受內媒《鳳凰周刊》專訪時首度剖白箇中辛酸，坦言當時因母親重病，家中背負40萬元（人民幣，下同）債務，在巨大經濟壓力下，為求謀生，甚至一度考慮到夜場跳舞。這段從冠軍高台墮入生存困境的經歷，引發外界廣泛關注。

為生計走投無路

回顧2024年，退役後的吳柳芳雖曾嘗試教練等工作，但數千元的月薪在現實面前顯得杯水車薪。其母親同年突發重病，需進行緊急手術，父親為此舉債支付醫療費。作為長女，養家、還債及供養弟弟學費的重擔瞬間壓在她身上。「看著病床上的母親，我懷疑自己連父母都照顧不了」，巨大的生存焦慮迫使她尋找任何搵快錢的途徑。

相關新聞：吳柳芳擦邊舞｜賬號再被處罰被質疑「大細超」 抖音副總裁認：分歧很大

花50元買吊帶背心短褲

相關新聞：吳柳芳擦邊舞｜賬號再被處罰 禁言及暫停營利權限

吳柳芳在訪問中坦承，當時已想不到還有什麼賺錢的方法，在嘗試傳統職業無果後，她甚至考慮過到夜場從事純跳舞工作，因那是她認知範圍內「最快的賺錢方式」。最終，她選擇了成本最低的自媒體之路，一部手機、價值不足50元的吊帶背心短褲，成了她最後的救命稻草。

相關新聞：吳柳芳擦邊舞｜ 換密實漢服登陸微博　分析：「瘋漲粉」暗抗亂封禁

一夜爆紅又陷低谷

2024年底，吳柳芳憑藉幾條融合體操動作的舞蹈短片意外在網絡爆紅，粉絲數由4萬一夜間飆升至逾600萬。然而，流量帶來的卻是洶湧的質疑，她被貼上「擦邊」、「損害運動員形象」等標籤，更遭同為體操運動員的奧運冠軍管晨辰公開批評。其後，其社交平台帳號更因「違規漲粉」為由被一度封禁及清空粉絲，事業與聲譽同陷谷底。

吳柳芳形容該段時間為「最黑暗時刻」，她「不敢出門，怕被扔臭雞蛋」，每日以淚洗面，更因不堪網絡謠言而陷入深度自我懷疑。直至一條網民留言「冠軍身份是榮耀，而非枷鎖」點醒了她，讓她決心重塑自我。

相關新聞：吳柳芳擦邊舞｜前體操冠軍抖音帳號解禁 粉絲增至520萬 師妹管晨辰粉絲數僅359萬

轉型古風還清債務

如今，風暴漸息，吳柳芳的生活已迎來轉機。截至今年3月，憑藉直播帶貨的收入，她已成功還清家中40萬的債務。更令人注目的是，她已徹底告別過往的性感風格，轉型投身古風內容創作，身穿漢服推廣非遺舞蹈，在山水實景中拍攝充滿詩意的短片，重獲市場認可，粉絲數亦穩步回升至近90萬。

從為救母還債一度想踏入夜場，到在流量漩渦中掙扎浮沉，最終在傳統文化中找到新立足點，吳柳芳的這段歷程，遠不止一個「冠軍轉型網紅」的簡單故事，吳柳芳的經歷揭示了運動員在榮耀褪去後所面臨的嚴峻生存挑戰，她的選擇與轉身，或許比任何高台之上的翻轉，都更需要勇氣。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
4小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
10小時前
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
2026-03-08 13:15 HKT
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困
社會
7小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
9小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
6小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
13小時前
涉謝斐道逆線行車 立法會議員陳家珮承認不小心駕駛傳票罪 被判罰款2千元兼停牌1個月
01:33
陳家珮承認不小心駕駛 罰2千元兼停牌1個月 已報駕駛改進課程 被李慧琼口頭警告
社會
4小時前
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
影視圈
3小時前