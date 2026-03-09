Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國民果汁︱宿遷匯源遭申破產 122瓶快過期果汁被拍賣 起標價要……

即時中國
更新時間：17:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：17:00 2026-03-09 HKT

「國民果汁」品牌宿遷匯源被申請破產，其生產的122瓶果汁，遭人放到京東拍賣平台競拍，起標價109元（人民幣，下同），果汁尚有一個月便過期，但不包郵，拍賣方坦言，「郵費可能比果汁還貴」。

據紅星新聞報道，被拍賣59瓶果汁包括匯源果益多桃復合果肉飲料、沙棘復合果汁飲料、橙混合汁等，生產日期均在2025年3月，起拍價為109元，目前有2人報名，7人關注，247人圍觀。63瓶匯源果益多沙棘復合果汁飲料的生產日期也在2025年3月，起拍價為236元，目前有3人關注，411人圍觀。

工作人員透露，拍賣品目前仍在江蘇宿遷。

2009年成立的宿遷匯源，是酒、飲料和精製茶生產商。匯源1月28日遭國家稅務總局宿遷經濟技術開發區稅務局申請破產，目前已被列失信執行人。

 

 
 

