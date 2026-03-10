賣鵪鶉蛋10年還老公醫藥債 山東82歲前護士：做人不能「走數」

山東濟南有82歲退休護士，為償還丈夫生前欠下的30萬人民幣醫療費，10年來在街頭擺檔賣鵪鶉蛋，故事感動當地民眾，常常藉故光顧支持。鵪鶉蛋奶奶強調不能做「走數」這種事，只要一天還能動便要開檔賺錢還債。

十年未曾加價

據《齊魯晚報 》報道，山東濟南市歷下區羊頭峪西溝路口一帶，十年來有一輛機動三輪車風雨不改穿梭區內，賣鹽焗鵪鶉蛋，常有大學生、居民，甚至刻意前來的網民光顧。

82歲攤主宋愛玉，是退休護士，由於她的丈夫生前患病，耗光積蓄外，還欠了親朋30萬元醫藥債。宋愛玉為還錢，十年前開始在街邊賣鹽焗鵪鶉蛋賺錢。兒子和女兒身體都不好，女兒只能偶爾幫她準備食材。

報道指，宋愛玉開攤以來，從未加價，鹽焗鵪鶉蛋10元27個，骨湯麻香鵪鶉蛋16元30個，山東師範大學千佛山校區附近的學生及民眾，在知道宋愛玉的情況後，往往定期回頭光顧，甚至特意多買一盒，用溫婉的方式幫助婆婆，「有很多附近的學生，每週都過來買兩盒，說給同學也帶一份」，這些民間最樸實的溫情，是宋愛玉在寒風中在街頭上擺攤的最大暖意。

宋愛玉透露，如今的欠債，還剩20多萬元沒還。每天幾百元的收入，在很多人看來微不足道，但對她而言，卻是向目標靠近的一步。「只要還能動，我就一直擺下去，把錢還清」。宋愛玉笑著說，她從不覺得辛苦，每個來買過鵪鶉蛋的人她都特別感激，「這份情誼太重」。