Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

婦女節｜鞋踭越高打折越多？蜀大俠緊急叫停並致歉：加盟店自行策劃

即時中國
更新時間：17:34 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:15 2026-03-09 HKT

三八婦女節期間，內地各商家紛紛推出促銷活動，惟連鎖火鍋品牌「蜀大俠」一間加盟分店的宣傳手法卻因與女士高踭鞋（高跟鞋）高度掛鉤而引發廣泛爭議，有網民直言「匪夷所思」，甚至表示要「拉黑」該品牌。蜀大俠總部於事後緊急將活動下架，並就事件向公眾致歉，強調是個別加盟店自行策劃並不知情。

鞋踭8厘米享折扣最大

近日有網民於社交平台發布圖片，指蜀大俠一間分店推出「3·8女王月專屬福利」，宣傳海報列明，女性顧客只要穿上高踭鞋，並現場量度鞋踭高度，即可享用不同面值的代金券。其中，鞋踭達8厘米或以上，即可以58元購得100元面值的代金券（人民幣，下同）；鞋踭高度為6厘米、4厘米及2厘米的顧客，則分別可以68元、78元及88元購得100元面值代金券，每桌以最高一位鞋踭尺寸為準。

相關新聞：多城「三八」 取消女神節用回「婦女節」

相關新聞：婦女節｜河南「最豪老闆」派¥160萬現金 2000名女員工每人收¥800

該活動一經發布，隨即引來大量網民炮轟，認為活動策劃「令人匪夷所思」，更有網民表示要因此「拉黑」蜀大俠品牌。

總部稱加盟店自行策劃已嚴肅批評

據《南方都市報》，蜀大俠相關負責人於3月6日回應查詢時表示，是次活動由涉事加盟分店自行策劃，總部事前並不知情。公司在網上留意到事件後高度重視，已即時要求該分店將相關活動套餐下架，目前活動已全面叫停。

該負責人補充，總部在叫停活動的同時，已與涉事門店進行深入溝通，對其不當行為提出嚴肅批評，並指導其完成整改，確保同類事件不再發生。對於事件為消費者帶來不適，蜀大俠方面深感抱歉。

據悉，涉事門店為位於福建省南平市的創世紀店。有內媒記者曾嘗試致電該分店，但電話未能接通。目前在各大團購平台上，已無法查詢到相關促銷活動資訊。

蜀大俠全國擁300間分店

公開資料顯示，蜀大俠是2015年於四川成都創立的連鎖火鍋品牌，主要採用加盟模式擴展。2023年1月，四川小龍坎控股集團有限公司成為其全資控股股東。根據數據，截至2026年2月，蜀大俠在國內擁有300間門店，並已擴展至印尼、泰國等海外市場。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
4小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
10小時前
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
2026-03-08 13:15 HKT
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困
社會
7小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
9小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
6小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
13小時前
涉謝斐道逆線行車 立法會議員陳家珮承認不小心駕駛傳票罪 被判罰款2千元兼停牌1個月
01:33
陳家珮承認不小心駕駛 罰2千元兼停牌1個月 已報駕駛改進課程 被李慧琼口頭警告
社會
4小時前
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
前TVB移民男星投訴揀錯老婆？貪圖美色棄當「千萬駙馬」 感嘆被騙婚36年
影視圈
3小時前