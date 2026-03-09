婦女節｜鞋踭越高打折越多？蜀大俠緊急叫停並致歉：加盟店自行策劃

三八婦女節期間，內地各商家紛紛推出促銷活動，惟連鎖火鍋品牌「蜀大俠」一間加盟分店的宣傳手法卻因與女士高踭鞋（高跟鞋）高度掛鉤而引發廣泛爭議，有網民直言「匪夷所思」，甚至表示要「拉黑」該品牌。蜀大俠總部於事後緊急將活動下架，並就事件向公眾致歉，強調是個別加盟店自行策劃並不知情。

鞋踭8厘米享折扣最大

近日有網民於社交平台發布圖片，指蜀大俠一間分店推出「3·8女王月專屬福利」，宣傳海報列明，女性顧客只要穿上高踭鞋，並現場量度鞋踭高度，即可享用不同面值的代金券。其中，鞋踭達8厘米或以上，即可以58元購得100元面值的代金券（人民幣，下同）；鞋踭高度為6厘米、4厘米及2厘米的顧客，則分別可以68元、78元及88元購得100元面值代金券，每桌以最高一位鞋踭尺寸為準。

該活動一經發布，隨即引來大量網民炮轟，認為活動策劃「令人匪夷所思」，更有網民表示要因此「拉黑」蜀大俠品牌。

總部稱加盟店自行策劃已嚴肅批評

據《南方都市報》，蜀大俠相關負責人於3月6日回應查詢時表示，是次活動由涉事加盟分店自行策劃，總部事前並不知情。公司在網上留意到事件後高度重視，已即時要求該分店將相關活動套餐下架，目前活動已全面叫停。

該負責人補充，總部在叫停活動的同時，已與涉事門店進行深入溝通，對其不當行為提出嚴肅批評，並指導其完成整改，確保同類事件不再發生。對於事件為消費者帶來不適，蜀大俠方面深感抱歉。

據悉，涉事門店為位於福建省南平市的創世紀店。有內媒記者曾嘗試致電該分店，但電話未能接通。目前在各大團購平台上，已無法查詢到相關促銷活動資訊。

蜀大俠全國擁300間分店

公開資料顯示，蜀大俠是2015年於四川成都創立的連鎖火鍋品牌，主要採用加盟模式擴展。2023年1月，四川小龍坎控股集團有限公司成為其全資控股股東。根據數據，截至2026年2月，蜀大俠在國內擁有300間門店，並已擴展至印尼、泰國等海外市場。