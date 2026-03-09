Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律賓十大通緝犯落網 涉綁架中國14歲學生斬手指勒索

即時中國
更新時間：13:42 2026-03-09 HKT
發佈時間：13:42 2026-03-09 HKT

菲律賓警方宣佈拘捕十大通緝犯中排第九位的疑犯。被捕男子涉及2025年2月，綁架一名14歲中國學生，並斬斷對方一根手指以威脅受害人家屬付贖金。

付100萬美金方獲釋

據菲律賓反綁架大隊（AKG）通報，被捕的是27歲疑犯查德·拉內斯·佩羅爾，他涉嫌去年2月在馬尼拉一所知名的英國國際學校，綁走一名14歲中國學生，並切斷其一根手指，向家屬威脅索要贖金一案。

相關新聞：菲律賓「鋼鐵大王」郭從願遭撕票 家人3付贖金共$2900萬

案件當時引起中菲兩國強烈關注，法院針對佩羅爾簽發了三份逮捕令。

菲警於3月6日凌晨，在甲美地省伊穆斯市成功逮捕佩羅爾。

據公開報道，案中的中國學生及司機，於2025年2月20日放學後被綁走，21日，發現司機屍體。綁匪又切下該學生的右手小指指尖，過程拍成短片發給受害人父母，勒索2000萬美金，最終在付出100萬美金後，該中學生在25日被遺棄在馬卡帕加爾大道。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-08 12:59 HKT
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
20小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
5小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
4小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
21小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
8小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
社會
3小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
2026-03-08 13:00 HKT