菲律賓十大通緝犯落網 涉綁架中國14歲學生斬手指勒索
更新時間：13:42 2026-03-09 HKT
菲律賓警方宣佈拘捕十大通緝犯中排第九位的疑犯。被捕男子涉及2025年2月，綁架一名14歲中國學生，並斬斷對方一根手指以威脅受害人家屬付贖金。
付100萬美金方獲釋
據菲律賓反綁架大隊（AKG）通報，被捕的是27歲疑犯查德·拉內斯·佩羅爾，他涉嫌去年2月在馬尼拉一所知名的英國國際學校，綁走一名14歲中國學生，並切斷其一根手指，向家屬威脅索要贖金一案。
案件當時引起中菲兩國強烈關注，法院針對佩羅爾簽發了三份逮捕令。
菲警於3月6日凌晨，在甲美地省伊穆斯市成功逮捕佩羅爾。
據公開報道，案中的中國學生及司機，於2025年2月20日放學後被綁走，21日，發現司機屍體。綁匪又切下該學生的右手小指指尖，過程拍成短片發給受害人父母，勒索2000萬美金，最終在付出100萬美金後，該中學生在25日被遺棄在馬卡帕加爾大道。
