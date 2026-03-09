Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱最高檢報告：追訴發案超過20年命案兇手380人

即時中國
更新時間：11:02 2026-03-09 HKT
發佈時間：11:02 2026-03-09 HKT

最高人民檢察院檢察長應勇向大會作最高人民檢察院工作報告。

應勇指出，2025年檢察機關嚴懲嚴重暴力犯罪，起訴故意殺人、搶劫、綁架等犯罪5.4萬人。一體推進掃黑除惡與「打傘破網」，起訴涉黑惡犯罪9870人、「保護傘」65人。嚴懲拐賣人口、涉槍涉爆、制毒販毒等犯罪，起訴3.99萬人。

最高人民檢察院依法核准追訴發案超過二十年的命案兇手380人，讓罪犯難逃法網。持續落實辦理醉駕刑事案件意見，受理審查起訴危險駕駛犯罪25.5萬人，起訴23.04萬人，同比分別下降21.5%和16.5%，全國涉酒駕醉駕交通事故死亡人數同比下降13.8%，醉駕治理成效不斷鞏固。

不捕不訴正當防衛339人

2025年，對審查認定屬正當防衛的，最高檢依法不捕不訴339人。王某與深夜潛入家中的行竊者搏鬥致其死亡，陳某反抗不法侵害時致施暴者受傷，廣西、浙江檢察機關均認定屬正當防衛，持續彰顯法不能向不法讓步。

此外，檢察機關從嚴懲治群眾身邊腐敗，起訴鄉村振興、養老服務、殯葬等領域職務犯罪7609人。依法懲治利用職權實施的預期收益、約定代持、虛增交易環節等新型腐敗和隱性腐敗，起訴832人。堅持受賄行賄一起查，起訴行賄犯罪3292人。

檢察機關去年起訴破壞生態環境資源犯罪3.3萬人，辦理公益訴訟4.7萬件，追償生態環境損害賠償金10.3億元。部署開展鳥類野生動物保護專項監督，最高檢掛牌督辦13件重大案件。開展服務綠色低碳發展專項監督，辦理公益訴訟1.3萬件，促進經濟社會發展全面綠色轉型。

支持農民工追索欠薪13.5億

應勇續稱，檢察機關保障勞動者權益，積極參與治理欠薪工作，起訴拒不支付勞動報酬犯罪1190人，支持農民工提起討薪訴訟2.8萬件，追索欠薪13.5億元。開展新就業形態勞動者權益保障監督活動，辦理公益訴訟690件。上海檢察機關針對某些快遞物流平台「延誤就罰款」「投訴即扣費」等問題，督促有關部門依法履職，推動優化算法規則，保障從業人員合法權益。

對侵害未成年人犯罪零容忍，檢察機關起訴7.3萬人。對涉罪未成年人依法懲治、教育、感化、挽救，起訴5.6萬人。最高檢依法核准追訴低齡未成年人嚴重暴力犯罪24人。協同加強專門學校建設，推進建立未成年人罪錯行為分級干預矯治體系，持續推動強制報告、入職查詢等制度落實，促進增強「六大保護」合力。檢察機關起訴侵害未成年人犯罪和受理審查起訴未成年人犯罪同比分別下降2.2%和9.8%，為近五年首次「雙下降」。

