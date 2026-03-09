兩會2026︱「四大家族」16名主犯判死即執行 最高人民法院院長張軍：必懲域外侵害我公民犯罪

十四屆全國人大四次會議第二次全體會議，最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。

十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長張軍作最高人民法院工作報告。新華社

報告指出，人民法院2025年有力維護公共安全。審結故意殺人等嚴重暴力犯罪案件4.6萬件5.3萬人，件數同比下降7.3%。審結電信網絡詐騙犯罪案件4.1萬件8.5萬人，件數同比增長1.2%。對緬北「四大家族」犯罪集團16名主犯依法判處死刑立即執行，域外侵害我公民犯罪依法必懲。

相關新聞：緬北四大家族︱「果敢王」白所成等五人被判死 建詐騙王國致6同胞身亡

白所成（中）被判死刑。

曾在緬北建立犯罪王國的白所成已被押回中國審查。

白所成落網後被押回中國。新華社

人民法院2025年審結貪污賄賂等職務犯罪案件3.6萬件4萬人，件數同比增長22.4%，依法懲處唐仁健、羅保銘等57名原中管幹部部。對受賄數額特別巨大、給國家和人民利益造成特別重大損失的白天輝依法判處並執行死刑。依法懲治預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型、隱性腐敗犯罪。

反腐專題片︱原農業部長唐仁健賣假古董賺數千萬 受賄判死緩「悔之晚矣」

華融國際前總經理白天輝 受賄逾11億今被執行死刑

原中央委員唐仁健受賄2.68億人民幣，被判死緩。

11日晚首播的反腐專題片《半步不退讓》預告片中，受賄2.68億人民幣的原中央委員唐仁健懺悔落淚。央視

華融國際前總經理白天輝受賄逾11億。央視

兩青年惡意起底遭判刑

人民法院依法懲治新型犯罪，過去五年審結危害網絡安全犯罪案件9326件2.2萬人，件數較上一個五年增長158.5%。2025年審結幫助信息網絡犯罪活動犯罪案件2.5萬件3.8萬人，件數同比下降62%，協同治理成效明顯。依法懲治網絡謠言、網絡傳銷、網絡暴力等犯罪，促進網絡空間安全綜合治理。兩名青年惡意「人肉開盒」（香港俗稱「起底」），非法獲取並散布他人隱私信息，被依法定罪判刑。明確駕駛人醉酒後啟用輔助駕駛功能仍應承擔刑事責任，科技應用須守法律底線。

張軍指出，人民法院2025年持續規制企業「以大欺小」，在709起案件中認定大企業將收到第三方款項作為付款條件的合同條款無效，幫助中小企業收回賬款19億元。堅決糾治違規異地執法和趨利性執法，加強對查封、扣押、凍結等強制措施司法監督，糾正涉企過罰失當等問題367個。堅決防止和糾正利用刑事手段干預經濟糾紛，認定69件已訴案件不應作為犯罪處理；再審改判6家企業、12名企業經營者無罪。

相關新聞：河南女月做7次新娘 姊妹呃12男禮金¥488萬

人民法院持續推動治理高額彩禮，規制借婚姻索取財物和婚介機構不當牟利，嚴懲以婚嫁為名實施詐騙。馬某組織多名女子「閃婚閃離」，騙取15個家庭200多萬元，被判處有期徒刑十二年。

對侵害未成年人犯罪零容忍

張軍續稱，人民法院對侵害未成年人犯罪零容忍，2025年審結侵害未成年人犯罪案件4萬件4.4萬人，件數同比下降1.8%，判令1199人禁止從事密切接觸未成年人工作，對殘害未成年人、罪行極其嚴重的犯罪分子依法判處死刑。



相關新聞：深圳14歲男生斬殺同齡女同學 被判終身監禁

加強未成年人犯罪預防治理，對殺害女同學的某14歲學生依法頂格判處無期徒刑，對2356名實施嚴重暴力犯罪的未成年人判處五年以上重刑，對5822名輕微犯罪未成年人依法從寬處罰。綜合施治做好教育、感化、挽救工作，未成年人犯罪高發勢頭得到有效遏制。