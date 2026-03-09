上海女司機讓人過斑馬線惹不滿 男司機伸手舉中指下秒即撞人︱有片

司機優先讓行人通過斑馬線是常識！上海有女司機依規禮讓，在斑馬線前停下，遭後車男司機駛過時舉中指，結果男司機只顧挑釁未看路面，將一名正過斑馬線的路人撞到。網民抱怨，被撞的大爺沒有趁機倒地，「放生」了野蠻司機。

網民嘆受害人未及時躺下

網上流傳一條車Cam片，近日成為熱搜。影片顯示，5日上海某馬路口，車Cam片的女司機準備轉入一個路口，但因有行人踏上斑馬線，於是依照交通法例停車，禮讓路人先過馬路。



不過，一輛黑色私家車從另一方向轉入，在經過女司機旁邊時，黑色車的男司機，伸出左手向女司機舉中指，表達事主停車的不滿。

由於男司機面朝女司機作出挑釁，汽車又繼續前行，忽略斑馬線上路況，結果車頭撞到一名駕電動車通過斑馬線的大叔，幸大叔及時跳到地面，未被汽車撞中身體，大叔即站在車頭指罵男司機，但影片所見，男司機似未有道歉並反駁大叔。

網民紛紛留言，「這大爺應該立刻躺地上，是時候準備從兩輪換4輪了」、「女士離開的時候應該開窗對著他比大拇指」、「要是我的話就打開窗狂笑了」、「妥妥的現世報」、「大爺真的是實在人呢，躺下啊，房、車、錢到手」、「報應不就來了，解氣」。