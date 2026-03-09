兩會2026︱人大第二次全體會議 趙樂際報告全國人大常委會工作

今日上午9時，十四屆全國人大四次會議舉行第二次全體會議，聽取全國人民代表大會常務委員會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，審議全國人民代表大會常務委員會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告。



受全國人大常委會委托，趙樂際委員長向大會報告全國人大常委會工作。 ​​​​

趙樂際報告全國人大常委會工作。新華社



趙樂際表示，全國人大常委會工作報告顯示，一年來，全國人大常委會依法履行備案審查職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。對報送備案的2218件行政法規、監察法規、地方性法規、自治條例和單行條例、司法解釋、特別行政區本地法律進行審查，對公民、組織提出的6705件審查建議逐一研究並依法反饋，組織對影響民營經濟發展、不平等對待企業等規範性文件開展集中清理。

一年來，全國人大常委會共審議法律、法律解釋、決定草案40件，通過其中24件，包括制定法律6件，修改法律14件，作出法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件。決定批准條約、重要協定9項。 ​​​



全國人大常委會工作報告亦顯示，全國人大常委會堅持正確監督、有效監督、依法監督，完善監督法實施機制，加強對憲法法律實施和“一府一委兩院”工作的監督，確保國家機關依法行使權力、履行職責，確保人民群眾民主權利、合法權益得到維護和實現。一年來，共聽取審議22個監督工作的報告，檢查5件法律實施情況，組織開展2次專題詢問、11項專題調研，作出1項決議。 ​​​