Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳地鐵｜女子遭偷拍懵然不知 便衣警察出動擒狼

即時中國
更新時間：21:09 2026-03-08 HKT
發佈時間：21:06 2026-03-08 HKT

深圳地鐵上演便衣警察出動擒偷拍狂。一名女子周三（6日）在晚間繁忙時間乘坐地鐵時，在毫不知情下遭人偷拍。幸而，負責在鐵路系統內巡邏的便衣警員早已鎖定目標，並在尾隨取證後當場將疑犯制服。事主其後將經歷發布至社交平台，感謝警方的默默守護。

遇偷拍女事主毫無察覺

該名女子在網上發布影片憶述，事發於周三晚上的繁忙時間，當時車廂內人多擠迫，她完全沒有察覺到自己已成為不法之徒的目標。

相關新聞：蘿莉控︱台婦科淫醫偷拍病人 藏2TB未成年裸體影像網上Share

她表示：「當時我毫無察覺，直到旁邊幾個人突然把那個人（疑犯）制服了，說：『我是地鐵便衣，不許動！』我當時都懵了（大腦一片空白）！」原來，在她懵然不知的情況下，便衣警員早已鎖定疑犯的不軌行為，並一直暗中跟隨蒐證。

在掌握足夠證據後，便衣警員果斷採取行動，迅速將該名涉嫌偷拍的男子制服。整個過程讓女事主大感驚訝及佩服。

事後，該名女子配合警方返回警署完成筆錄，而涉案男子已被依法拘留。女事主在影片中表示，如果不是便衣警察及時發現並跟蹤取證，後果不堪設想，她對此感到非常幸運和感動。

事件引發網民熱議，不少人紛紛點讚，稱讚這些被暱稱為「帽子叔叔」的便衣警員，在每日近千萬客流量的地鐵網絡中，默默守護著市民的安全，是深圳「最朴素的守望」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
8小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
8小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
15小時前
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
港鐵電腦男車廂亂吐「指甲彈」 好聲好氣勸止無效 港女運丹田氣成功伸張正義｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
10小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
14小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
5小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
8小時前