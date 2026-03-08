深圳地鐵｜女子遭偷拍懵然不知 便衣警察出動擒狼

深圳地鐵上演便衣警察出動擒偷拍狂。一名女子周三（6日）在晚間繁忙時間乘坐地鐵時，在毫不知情下遭人偷拍。幸而，負責在鐵路系統內巡邏的便衣警員早已鎖定目標，並在尾隨取證後當場將疑犯制服。事主其後將經歷發布至社交平台，感謝警方的默默守護。

遇偷拍女事主毫無察覺

該名女子在網上發布影片憶述，事發於周三晚上的繁忙時間，當時車廂內人多擠迫，她完全沒有察覺到自己已成為不法之徒的目標。

她表示：「當時我毫無察覺，直到旁邊幾個人突然把那個人（疑犯）制服了，說：『我是地鐵便衣，不許動！』我當時都懵了（大腦一片空白）！」原來，在她懵然不知的情況下，便衣警員早已鎖定疑犯的不軌行為，並一直暗中跟隨蒐證。

在掌握足夠證據後，便衣警員果斷採取行動，迅速將該名涉嫌偷拍的男子制服。整個過程讓女事主大感驚訝及佩服。

事後，該名女子配合警方返回警署完成筆錄，而涉案男子已被依法拘留。女事主在影片中表示，如果不是便衣警察及時發現並跟蹤取證，後果不堪設想，她對此感到非常幸運和感動。

事件引發網民熱議，不少人紛紛點讚，稱讚這些被暱稱為「帽子叔叔」的便衣警員，在每日近千萬客流量的地鐵網絡中，默默守護著市民的安全，是深圳「最朴素的守望」。