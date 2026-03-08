Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜中東航線有序復運 滯留中國旅客歷經波折終返程

更新時間：19:10 2026-03-08 HKT
發佈時間：19:10 2026-03-08 HKT

美以攻擊伊朗引發還擊，波及中東飛航安全。在局勢稍緩下，中國外交部今天表示，今明兩天緊急安排7個航班從杜拜、利雅得及吉達起飛，載運滯留中東的中國旅客返國；而阿聯酋航空7日也宣布，今天起恢復杜拜飛往中國5個城市的航班，但班次有所縮減。此外，東航已部分恢復近期上海浦東⇋杜拜、西安⇋杜拜、昆明⇋杜拜、上海浦東⇋利雅得等航班運行。

機場傳巨響 登機後突被要求離開

中東局勢緊張，阿聯酋杜拜國際機場周四（7日）疑遭伊朗導彈及無人機襲擊，一度需要關閉。一名因公務滯留當地的中國公民，在經歷一波三折的歸國旅程中，直擊機場混亂情況，更在成功登機後被機長要求下機，歸心似箭卻遇上重重阻滯。

自2月28日起已滯留杜拜的王先生，原定乘搭周四上午的直航航班返回上海。正當他滿心歡喜，以為終於能結束行程之際，機場附近卻突然傳來一聲巨響。他憶述：「感覺離機場很近，但沒聽到玻璃或樓宇碎裂的聲音，震感很強烈。」

未幾，機場便進行了短暫疏散。雖然經歷一輪折騰，王先生最終仍順利登機。他剛向內媒記者報平安，並感嘆「終於要結束了」，未料機艙內隨即響起機長廣播，以「機場關閉」為由，要求全機乘客下機，等候進一步通知。王先生的歸家希望，瞬間化為泡影。

警報再響 苦候五小時終起飛

在等候期間，王先生的手機再次收到導彈襲來的警報。他無奈地表示，這次回國之旅「真是一波好多折」。幸運的是，在苦候多時後，機場宣布重開，他終能再次登機。航班最終延誤約5小時後成功起飛，預計凌晨抵達上海。

劫後餘生的王先生感慨萬千，表示回國後要「好好珍惜生活」，並稱日後外遊前會更加關注地緣政治風險。他亦建議其他仍在杜拜的旅客，若有航班安排，應盡早提前至少3小時抵達機場等候。隨著飛機逐漸接近中國領空，他才真正鬆一口氣：「一切終於要結束了！回家真好！」

據新華社報道，阿聯酋國防部周四證實，其防空系統當天成功攔截來自伊朗方向的導彈及無人機，少量碎片墜落，並未造成人員傷亡。

杜拜國際機場亦於社交媒體上宣布，當天已局部恢復營運。阿聯酋航空早前曾宣佈暫停所有往返杜拜的航班，其後亦宣布將恢復航班運行。
 

