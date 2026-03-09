河北版《中年好聲音》？︱42歲女醫生變斜槓族 組Band又搞棟篤笑︱有片

醫生都要做斜槓族？河北有女醫生人妻，當了媽後才當歌手，42歲組建搖滾樂隊，又投身棟篤笑（又稱脫口秀）表演，繼續在手術室、門診照顧病人，又抽身站到舞台上面向人群，希望通過音樂治療人心。

醫學博士變狂野女歌手

河北石家莊的崔莉擁有一頭極具辨識度的白髮，43歲的她擁有醫學博士學歷，是一名任職於河北醫科大學第二醫院的眼科專科醫生。

去年，崔莉脫下醫生白袍後，即搖身一變，成為一隊搖滾樂隊的狂野女主唱，在舞台上頭搖又尾擺，大唱節奏強勁的歌曲，完全與傳統的醫生形象背馳。

玩搖滾樂之餘，已為人母的崔莉，在行醫以外時間，又成為脫口秀的演員，以幽默口才送歡樂給觀眾。

據縱覽新聞報道，崔莉身兼充滿反差的多重角色，對她而言卻是正常不過，「女性身份本就不應該被單一角色定義」、「做想做的事，什麼時候都不晚」。

她強調，白天應診時，自己是嚴謹專業的眼科醫生，下班後，便是全心投入的搖滾歌手，不同角色並無矛盾。

崔莉又透露，許多歌曲的題材，也是來自醫院的真實見聞，例如手術室故事、醫患間的溫情，將它們一一化為歌詞，以搖滾旋律，傳遞「用音樂治癒他人」的理念。

網民形容，「我發現醫生的副業比主業還槓」、「酷酷滴颯颯滴，好喜歡你」、「老師你髮型太帥啦」、「眾多身份太酷了」、「就應該這樣，多面，多才多藝，這才是人生」、「反差好大啊」。