深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境

內地法例規定，對旅客帶離境的現金數額有相關限制。近日，深圳灣海關查獲一名出境旅客攜帶未申報人民幣10萬元和美元2.5萬元。



據海關總署微博「海關發布」通報，深圳灣海關關員在對出境旅客及行李物品進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，其隨身攜帶的背包機檢圖像異常，關員隨即對其進行攔截檢查。

男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布

經進一步查驗，關員在該旅客腰間查獲未申報的人民幣6萬元，並在其背包和口袋查獲未申報的人民幣4萬元和美元2.5萬元，該旅客為15天內第二次出境，所帶現鈔超出規定限額。

限期內再出境僅可帶1000美元或等值外幣

根據相關規定，進出境旅客每人每次攜帶人民幣現鈔最多不能超過2萬元。15天內第二次及以上出境旅客允許攜帶外幣等值不超過1000美元，超出額度的海關不予放行。如確需攜帶超出限額的大量現鈔，應事先到外匯管理部門或銀行申領攜帶外匯出境許可證。