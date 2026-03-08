兩會2026︱華春瑩成化橘紅最強代言？ 「南方人參」功效大披露︱有片

3月7日下午，外交部副部長華春瑩到廣東代表團代表小組會議現場聽會。



《南方日報》報道，全國人大代表、廣東茂名化州市培林橘紅種植專業合作社社長廖志略，向華春瑩推薦化橘紅等特色廣貨，當中更有化橘紅深加工產品——化橘紅飲料、茶飲、牙膏、潤喉糖……



華春瑩說：「我要特別感謝這個化橘紅，我剛才一口氣連續吃了兩顆，的的確確是我迄今為止吃過的潤喉方面我覺得最舒服、最好的。」

網上後來傳出廖志略向華春瑩介紹化橘紅的影片，見華春瑩表情甚感滿意。



據「化州發布」報道，化橘紅是廣東茂名化州市的道地中藥材，被譽為「南方人參」，具有燥濕化痰、理氣消食的功效，是「十大廣藥」之一。



華春瑩大讚化橘紅影片流出後，網民紛紛查詢化橘紅的資料，甚至指華春瑩已成為最強帶貨。網民意見：

半瓶小姐說：已買

超級橙星人：最強代言

欽寶寶：化橘紅效果真的不錯，除了苦沒毛病

Alaaaan：等著價格上漲吧！最好的帶貨

