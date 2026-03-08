Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱華春瑩成化橘紅最強代言？ 「南方人參」功效大披露︱有片

即時中國
更新時間：13:17 2026-03-08 HKT
發佈時間：13:17 2026-03-08 HKT

3月7日下午，外交部副部長華春瑩到廣東代表團代表小組會議現場聽會。

《南方日報》報道，全國人大代表、廣東茂名化州市培林橘紅種植專業合作社社長廖志略，向華春瑩推薦化橘紅等特色廣貨，當中更有化橘紅深加工產品——化橘紅飲料、茶飲、牙膏、潤喉糖……

華春瑩說：「我要特別感謝這個化橘紅，我剛才一口氣連續吃了兩顆，的的確確是我迄今為止吃過的潤喉方面我覺得最舒服、最好的。」

網上後來傳出廖志略向華春瑩介紹化橘紅的影片，見華春瑩表情甚感滿意。

據「化州發布」報道，化橘紅是廣東茂名化州市的道地中藥材，被譽為「南方人參」，具有燥濕化痰、理氣消食的功效，是「十大廣藥」之一。

華春瑩大讚化橘紅影片流出後，網民紛紛查詢化橘紅的資料，甚至指華春瑩已成為最強帶貨。網民意見：

半瓶小姐說：已買
超級橙星人：最強代言
欽寶寶：化橘紅效果真的不錯，除了苦沒毛病
Alaaaan：等著價格上漲吧！最好的帶貨
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
8小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
21小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
5小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
6小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
2026-03-07 13:00 HKT
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
21小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
16小時前
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-07 11:58 HKT