習特會「前瞻」︱ 傳華購500波音客機 彭博：十年來最大定單幾近敲定

即時中國
更新時間：10:15 2026-03-08 HKT
發佈時間：10:15 2026-03-08 HKT

彭博社前日援引知情人士消息報道指，美國航空巨頭波音與中方接近敲定近10年來首個重大飛機定單，涉及約500架波音737 MAX客機，相關定單預計將在美國總統特朗普訪華期間公布，但談判仍有可能陷入僵局。相關消息傳出後，波音股價應聲上揚。外電稱特朗普將於3月31日至4月2日訪華，與中國國家主席習近平會晤。

彭博社報道稱，若涉500架飛機的定單最終敲定，將為波音與中國航空公司持續多年的談判畫上句號，也將結束中國這一全球第二大航空市場，長時間未下大額波音定單的局面。雙方同時還在洽談另一筆寬體客機定單，規模約為100架波音787夢想客機及波音777X。不過這筆交易預計將不會成為習特會的一部分，更可能在稍後宣布。

但知情人士也提醒，在當前複雜的地緣政治環境下，波音獲得大規模定單仍存在變數。由於美國與伊朗之間的戰事持續，特朗普的訪華行程也存在被推遲的可能。知情人士補充說，談判仍有可能陷入僵局，最終未能達成協議。實際上去年和2023年，雙方也曾接近達成類似協定，但最終未能落地。目前雙方也在磋商定單的宣布方式，美方希望獲得具有約束力的正式定單承諾，而不僅僅是個吸引眼球的金額數字。

路透社上月20日引述白宮官員稱，特朗普將於3月31日至4月2日訪華，與中國國家主席習近平會晤。在兩人此次可能達成的貿易協定中，波音飛機預計將成為重要內容。此前，特朗普也曾將波音定單作為與其他國家達成貿易協定的籌碼。

波音股價應聲上揚

相關消息傳出後，波音股價應聲上揚，前日收盤上漲4.08%，至每股231.11美元。截至上月底，波音仍有來自中國的134架未交付定單。此外，公司還有875架來自「未具名客戶」的定單，這個類別有時被用來涵蓋尚未公開的中國客戶交易。

彭博社援引知情人士消息報道指，該接近敲定的定單涉及約500架波音737 MAX客機，消息預計將在美國總統特朗普訪華期間公布。

