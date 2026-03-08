Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多城「三八」 取消女神節用回「婦女節」

即時中國
更新時間：09:50 2026-03-08 HKT
發佈時間：09:50 2026-03-08 HKT

今年「三八」國際婦女節，內地多城的宣傳標語主動摒棄了過去幾年常用的「女神節」、「女王節」話術，重新用回「婦女節」。此前有聲音批評稱，「女神節」一詞被消費主義包裝，消解了婦女節原有意義。

「女神節」一詞失原意義

「祝女性喜悅沒有盡頭」。3月5日，陝西遊客肖女士在湖南長沙旅遊時，拍下街頭的一則婦女節宣傳文案，分享在社交平台。「沒想到帖子爆了」，肖女士告訴內地媒體《瀟湘晨報》，這幾年越來越多宣傳語呼籲取消女神節，回歸原有的婦女節稱呼，「第一感受是這樣宣傳很正確，第二感受是長沙太好了，滿滿的思想先鋒。」

《星島》記者搜索發現，今年全國多個城市的婦女節文案在社交平台引發熱議。比如深圳城市海報貼出「三八婦女節快樂，祝深圳女性掙大錢」；蘇州戶外大屏標語使用「安保主管李娟，維護秩序，快速響應」，直接致敬身邊的女性勞動者等。

過去幾年間，伴隨電商平台的繁榮發展，大量商家和傳媒用「女神節」「女王節」等稱呼取代原本的「婦女節」。有網友直言，這種消費主義包裝出的營銷話術，將紀念女性爭取平等與勞動權益的莊重節日，矮化成了顏值吹捧與消費狂歡，「回歸婦女節，就是回歸尊重與初心」。

