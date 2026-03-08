兩會2026︱去年來華遊客逾1.5億人次 手機無人機VR眼鏡等成「特產」

全國人大會議昨日舉行民生主題記者會，文化和旅遊部部長孫業禮說，隨着內地開放更多國家免簽證到中國，來華外國旅客數量持續增加，去年中國入境旅遊人次超過1.5億。以往外國人到內地消費時不太習慣電子支付，但經過幾年的推廣同改進，入境遊支付更加便利，去年入境旅遊移動支付費用達到800億元（人民幣，下同）。手機、無人機、VR眼鏡等電子產品，潮流玩具、文創產品已經成為遊客眼中的中國特產。

▍中國組 ▍

掃貨40箱 罰款也要帶回家

孫業禮說，除了支付便利化以外，離境退稅現在也越來越方便，有關部門布設了很多離境退稅點，有的商店實行「即買即退」，方便外國旅客辦理退稅手續。

孫業禮分享案例稱，不久前有7名外國遊客到上海旅遊，離境時買了滿滿40個大箱子的中國貨。「航空公司表示超重要罰款，但是，他們即使罰款也願意帶回去，因為經過離境退稅之後，雖然罰了款，但也是划算的。」孫業禮說。

據內媒每日經濟新聞報道，這7名遊客是來自阿聯酋杜拜、卡塔爾多哈的家族旅行團，由5名成人及2名兒童組成。他們今年1月到上海旅遊10天，幾乎每天都瘋狂購物，離境行李總重量超過500斤，滿載服裝箱包、電子產品、以及上海迪士尼周邊產品，他們為超重行李支付了7000多元。

孫業禮表示，近年通過「你好！中國」國家旅遊形象的推廣，很多外國人對中國的了解比原來更加深入和廣泛，現在到中國旅遊的外國遊客基本上都會說「你好」兩個字。「外國遊客非常希望到中國體驗中國人的生活，像坐高鐵、看無人機表演、體驗中醫推拿按摩等，穿漢服、喝熱水、吃火鍋成為來華旅遊的標配，『成為中國人』成為網絡熱詞。」孫業禮說。

國內遊近6億人 花逾8億元

他又表示，中國今年春節假期的旅遊市場人氣火爆。9天假期內，國內旅遊人次接近6億，旅遊花費超過8000億元，創下歷史新高。他引用媒體報道，今年春節，在一些平台購買「人生第一張機票」的60歲以上乘客，增長了兩成多。

一股「反向過年」潮流，今年春節在內地一線城市悄然升溫。比起搶票回鄉，越來越多年輕人選擇把父母接到城市團聚。旅遊平台去哪兒數據顯示，今年「反向過年」機票預訂量同比增長84%，「北上廣深」60歲以上銀髮族的酒店入住量同比增長56%。