婦女節｜河南「最豪老闆」派¥160萬現金 2000名女員工每人收¥800

國際婦女節（三八婦女節）前夕，河南省一間企業的近二千名女員工，收到了一份極為「實際」的節日禮物。該公司董事長豪擲約160萬元（人民幣，下同），向每位女員工派發800元現金紅包，並囑咐她們將錢留作「零用錢」，好好愛惜自己。此舉被內地網民盛讚，該名董事長亦被冠以「全網最愛發錢老闆」的稱號。

連續24年派福利

涉事企業為河南省礦山起重機有限公司。今天（3月7日）上午舉行的年度三八婦女節慶祝大會上，管理層代為傳達了董事長崔培軍的祝福與指示。除了向近二千名女員工每人派發800元節日禮金外，大會現場亦表彰了20名表現傑出的「三八紅旗手」，每人額外獲得2000元獎金。

據悉，該公司自2002年建廠以來，每年三八婦女節均會以不同形式向女員工發放福利，已成為公司的一項傳統。董事長崔培軍曾公開表示：「公司就是全體女員工的娘家」，並一直秉持「掙一塊，給員工分九毛」的利潤分享理念。

一名在該公司工作已超過十年的孫姓女員工表示，公司每年均會派發獎金，而且金額有逐年增加的趨勢，她對公司的福利制度感到十分滿意。

老闆囑咐「好好愛自己」

是次派發紅包的舉動，最引人熱議的是董事長崔培軍的溫馨留言。他特意叮囑管理層，務必讓女員工們將這筆錢「自己裝兜裡」，作為日常的零用錢，「好好愛自己，好好心疼一下自己」。

這番貼心的言論，連同其長年堅持與員工分享成果的作風，使其在內地社交媒體上廣受讚譽。不少網民稱讚其為「良心企業家」。

公開資料顯示，河南礦山為內地一家大型工業企業，主要從事橋式起重機、門式起-重機及電動葫蘆等重型機械的研發、生產與銷售。

