長征八號甲遙八火箭轉運至發射區 近期擇期發射

今天（3月7日），由中國運載火箭技術研究院研製的長征八號甲遙八運載火箭，在海南商業航天發射場成功實施轉運，火箭箭體被順利運至發射區一號發射工位，計劃近期擇期發射。

長征八號甲遙八火箭轉運至發射區。 央視

此次轉運的長征八號甲火箭是長征八號系列火箭的重要改進型號，700公里太陽同步軌道運載能力提升至7噸級，專為高密度、快速組網發射而設計，首飛當年就進入了高密度發射節奏，目前已成功執行7次發射任務，是我國構建衛星互聯網星座的核心運載工具。

據了解，長征八號系列火箭今年規劃了約15次發射任務，其中長征八號甲火箭和長征八號火箭均有規劃。長征八號系列火箭是新一代中型液體運載火箭，自首飛以來，憑借其模塊化設計、高性價比和快速響應能力等特點，已成為中國中低軌道衛星發射的主力型號。