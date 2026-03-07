Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長征八號甲遙八火箭轉運至發射區 近期擇期發射

即時中國
更新時間：21:15 2026-03-07 HKT
發佈時間：21:14 2026-03-07 HKT

今天（3月7日），由中國運載火箭技術研究院研製的長征八號甲遙八運載火箭，在海南商業航天發射場成功實施轉運，火箭箭體被順利運至發射區一號發射工位，計劃近期擇期發射。

長征八號甲遙八火箭轉運至發射區。 央視
長征八號甲遙八火箭轉運至發射區。 央視

此次轉運的長征八號甲火箭是長征八號系列火箭的重要改進型號，700公里太陽同步軌道運載能力提升至7噸級，專為高密度、快速組網發射而設計，首飛當年就進入了高密度發射節奏，目前已成功執行7次發射任務，是我國構建衛星互聯網星座的核心運載工具。

據了解，長征八號系列火箭今年規劃了約15次發射任務，其中長征八號甲火箭和長征八號火箭均有規劃。長征八號系列火箭是新一代中型液體運載火箭，自首飛以來，憑借其模塊化設計、高性價比和快速響應能力等特點，已成為中國中低軌道衛星發射的主力型號。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
6小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
2小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
9小時前
01:01
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
5小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
5小時前
母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡｜Juicy叮
母親過世需交還公屋單位 長青邨街坊極不捨50年舊居 自爆清屋細節籲下手租戶聯絡｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
12小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
2026-03-06 20:30 HKT
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
9小時前