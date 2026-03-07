機械人大廚掀後廚革命 標榜還原九成「鍋氣」

近年，內地餐飲業界在「預製菜」與「即場現炒」的論戰中，一直尋求在品質、規模與效率之間取得平衡。面對外賣價格戰及人力成本上漲的雙重夾擊，連鎖餐飲企業的利潤空間持續受壓。至2026年，一場由炒菜機械人引領的「無聲革命」正席捲後廚，不僅試圖破解業界長久以來的「不可能三角」，更預示著廚師這一傳統職業，將迎來角色上的根本轉變。

從備受質疑到技術成熟

回顧數年前，當炒菜機械人的概念初現時，市場普遍抱持懷疑態度，質疑其出品「能否入口」。然而，隨著上游零部件成本顯著下降，加上行業長達十多年的技術攻堅，情況已截然不同。深圳智谷天廚及橡鹿機械人等內地廠商，成功將人類廚師的烹飪經驗「數碼化」，把火候、掂鑊、投料等複雜動作，轉化為精確至毫秒及0.1克的演算法。

橡鹿機械人創始人楊建成指出，其核心目標是達到「萬機一味」及「一機萬次」的極致穩定性，確保一萬台機器炒同一道菜，或一台機器炒同一道菜一萬次，風味均能保持一致。這套「數碼食譜」如今已悄然進駐全國上千家餐廳的後廚。

科學破解「鍋氣」奧秘

中式烹飪中被視為靈魂的「鍋氣」，以往被認為是機械人無法逾越的鴻溝。然而，珠海優特智廚總經理孟俊賢表示，「鍋氣」本質上是「美拉德反應」與高溫爆炒的綜合物理化學結果，完全可以從科學角度拆解。其公司耗時三年研發出專利的「氮化鐵鍋」，透過優化鍋體材料與熱交換效率，成功在實驗室中「復刻」了這份人間煙火。

技術的成熟，正催生顯著的商業效益。小菜園、老鄉雞、鄉村基等大型連鎖餐飲集團，已大規模引入炒菜機械人。數據顯示，機械人能帶來「985效應」：菜品還原度超過九成，人均效率提升八成，能源消耗節省五成。在理想模式下，一名操作員配合兩台設備，其產能幾乎等同於三名傳統大廚。在部分大型企業的員工食堂，後廚團隊規模因此精簡了超過一半。

廚師角色重塑

機械人的普及，並不意味著廚師行業的終結，而是角色的重塑。南京旅遊職業學院的導師指出，新一代年輕人普遍不願投身於高油煙、高強度的傳統後廚工作。機械人正好能替代這些重複性勞動，讓人類廚師從體力密集的「執行者」，轉變為知識密集的「指揮官」。

未來廚師的核心價值，將從嫻熟的手工技藝，回歸到「從0到1」的菜品創造。他們將可能轉型為「風味設計師」，利用人工智能（AI）輔助研發新菜式、設計風味組合，並為食物賦予更多文化與情感價值。

目前，機械人雖能應對標準化的家常菜，但在處理大小不一的高級海鮮或工序繁複的粵菜時仍有局限。然而，在講求效率與規模的連鎖餐飲領域，這場後廚革命的序幕才剛剛拉開。有機構預測，至2030年，中國炒菜機械人市場規模將突破117億元人民幣，傳統廚房的運作模式，將迎來顛覆性的改變。