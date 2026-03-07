比亞迪發布第二代刀片電池及閃充技術 電動汽車10%充至70%只需5分鐘

內地電動車巨頭比亞迪（BYD）日前於深圳舉行發布會，正式推出其第二代刀片電池及閃充技術，標誌著其在電動化領域的又一項重要突破。該技術宣稱能將充電時間大幅縮短至數分鐘，和傳統燃油加油一樣快，旨在解決長期困擾電動車主的充電慢及續航焦慮問題。

充電效率大幅提升 低溫環境影響輕微

根據比亞迪公布的數據，搭載新款電池的車輛，電量由10%充至70%僅需5分鐘；而由10%充至接近飽和的97%，亦只需約9分鐘。即使在攝氏零下30度的嚴寒環境下，充電速度依然強勁，由20%充至97%僅比常溫環境慢約3分鐘，需時約12分鐘即可完成。

發布會現場展示了實測數據：旗下新款車型「海豹07」在常溫下，電量由10%充至97%實際耗時為8分45秒；而在零下30度的特製低溫艙內，另一款高端型號「騰勢Z9GT」完成同樣的充電過程，亦僅需10分28秒。

擬建近兩萬座充電站

比亞迪集團董事長兼總裁王傳福在會上同步發布了名為「閃充中國」的宏大戰略。公司計劃至2026年底，在全國範圍內建設兩萬座閃充站，目標實現「一二線城市3公里、三四線城市5公里」的服務半徑覆蓋。

為加快網絡佈局，比亞迪將與現有充電網絡營運商合作，以「站中站」模式落地18000座閃充站。此外，亦將建設2000座「閃充高速站」，覆蓋近三分之一的高速公路服務區，預計平均每隔約100公里便設有一站。首批1000座高速閃充站，將於今年「五一」黃金周假期前落成啟用。

王傳福承諾，所有購買搭載第二代刀片電池車型的車主，自交車日起可享有一年全國比亞迪閃充站的免費充電權益。