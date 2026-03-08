Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱深圳騰訊總部外千人排隊求免費安裝　最火AI智能體捲全球原因大拆解

更新時間：08:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-08 HKT

2026年初的科技圈，最炙手可熱的不是哪家大公司發布的超級模型，而是一個稱為「AI小龍蝦」的「OpenClaw」開源軟件。昨日（6日）上午，深圳騰訊大廈樓下出現罕見的盛況，近1000名開發者、甚至小學生和退休工程師排起長龍，只為讓工程師免費協助完成OpenClaw的雲端安裝。

短短幾週內，這個項目在全球最大的線上程式碼雲端託管平台「GitHub」收藏數（Star）飆破13.8萬，一舉超越擁有30年歷史的Linux，成為史上最受歡迎的基礎軟件項目。就連美國人工智能晶片公司英偉達（Nvidia）創辦人兼行政總裁黃仁勳都認為OpenClaw是近期最重磅的軟件發布。

OpenClaw在國內爆紅。(法新社)

近千人騰訊樓下排長龍等安裝

隨著OpenClaw在國內爆紅，不同廠商迅速發現商機。1月底，騰訊輕量雲Lighthouse首發一鍵部署模板；百度智能雲也緊隨其後推出極速簡易版。3月6日，騰訊雲甚至將服務搬到線下，在騰訊大廈樓下為用戶免費進行雲端安裝，短短1小時內數百個預約號碼被一搶而空，目前OpenClaw在騰訊雲上的「養蝦人」規模已突破10萬大關。

對於沒有編程基礎的普通用戶而言，安裝OpenClaw是一道極高的門檻，這直接催生了一條「代安裝」產業鏈。在小紅書上，深圳、廣州、杭州等地的「上門安裝OpenClaw」服務報價高達300至1000元（人民幣‧下同）；而在二手交易平台，各種一鍵安裝包、配置教程的售價在8元至50元不等，遠程協助部署服務則叫價近200元，市場需求異常火爆。

市價安裝費達¥1000

近千名用戶在騰訊樓下排長龍等候安裝。(X@Techub News)
近千名用戶在騰訊樓下排長龍等候安裝。(X@redheavenpeoplehell)

前iOS工程師創造出超級智能體

OpenClaw最初原來是奧地利前iOS工程師彼得·斯滕伯格（Peter Steinberger）花了一個小時製造出來的「小玩具」。與傳統只能一問一答的對話式AI不同，OpenClaw是一個「AI智能體（Agent）」，可運行在普通服務器或個人電腦上，透過調用大模型（如Claude）的API，直接獲取操作系統的最高權限。

從寫代碼到餐廳訂位幾乎無所不能

用戶究竟在用OpenClaw做甚麼？答案是「包羅萬有」。有開發者在休假時，OpenClaw自行讀懂X（Twitter）上的Bug（漏洞）反饋，自動找到代碼庫修復；有AI愛好者用它連接機器人，讓其具備意識並在屋內巡邏；有人讓它化身郵件管家，根據日曆安排行程，甚至打AI語音電話到餐廳訂位。

隨著影響力呈指數級擴散，生態系統正在加速成型。近日，Kimi.com宣布原生接入OpenClaw，推出「Kimi Claw」新功能。用戶不僅能在瀏覽器標籤頁讓其全天候在線，還能調用ClawHub上超過5000項社區技能，並獲得40GB雲端存儲及雅虎財經等專業級搜索支持，極大地降低使用門檻。

Kimi.com宣布原生接入OpenClaw。(X@gaopei_)

賦予極高權限帶來安全隱患

然而，OpenClaw的「無所不能」也伴隨著危險。它擁有用戶電腦的全部權限，能控制文件系統、查看電郵箱甚至操控智能家居。

OpenClaw擁有用戶電腦的全部權限。(法新社)

Meta超級智能實驗室安全總監Summer Yue就曾發文表示，眼睜睜看著OpenClaw以極快速度刪除自己的收件箱卻無法阻止。360漏洞研究院亦警告，缺乏營運經驗的普通用戶，極易面臨黑客網絡攻擊的威脅。

