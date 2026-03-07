八爪魚車內「越獄」 失蹤三日變腐屍傳惡臭｜有片

山東省聊城市一名女子日前發布影片稱街市買回來的八爪魚，竟在返家途中從膠袋中「越獄」，鑽進了車內，一番折騰找了3天都沒找到。無奈之下，只能把車開進汽車維修廠求助。順著爬行痕跡，最終在中央扶手雜物箱的位置找到。維修人員拆開後，將八爪魚拉出，一股濃烈魚腥味瞬間湧出，師傅差點當場嘔吐。

被劏入膠袋仍活著 煞車逃脫

據悉，該名女司機於本月2日前往街市，購買了兩隻八爪魚。當時店家雖已協助處理，將其開膛破肚，但未有將膠袋封口。女司機將八爪魚放置於前排乘客座位，未料在一次緊急煞車時，其中一隻生命力頑強的八爪魚抓住機會，成功逃出膠袋，並迅速鑽入座椅縫隙中失去蹤影。

遍尋不獲 車廂傳惡臭

事後，女司機連續三日嘗試在車內各處，包括座椅、冷氣系統甚至車尾廂內尋找，均一無所獲。與此同時，車廂內卻開始瀰漫一股魚腥味，並在數日內演變成令人難以忍受的強烈腐臭。

束手無策之下，她唯有將座駕駛至維修中心求援。維修人員根據八爪魚爬行時遺下的白色黏液痕跡判斷，推斷其應藏身於中央扶手箱的結構之內。當技師拆開扶手箱，一股濃烈至極的腐臭味瞬間湧出，令在場的維修技師亦忍不住後退乾嘔。最終，技師從一處孔洞中，將已經變得乾癟發臭的八爪魚屍體夾出，才結束了這場離奇的「八爪魚失蹤」事件。

