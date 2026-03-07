「上海氣功研究所」空缺 月薪達1.6萬要求博士學歷引熱議

近日，上海市氣功研究所發布的一則招聘啟事在內地網絡引發廣泛關注。該招聘單位名稱「氣功研究所」本身已帶來「玄學」色彩，而且入職要求博士學歷，並提供高達1.6萬元（人民幣‧下同）的月薪，激發網民熱烈討論。

網民戲稱「走火入魔有保障」

根據招聘詳情，上海市氣功研究所此次計劃招聘5人，部分職位明確要求應徵者須具備博士學位。薪酬方面，參考該研究所過往在高等院校的招聘資料，博士研究生職位可獲正式事業編制，月薪介乎14,001至16,000元人民幣。

招聘新聞發布後，大批網民對存在此類「冷門」的事業單位感到新奇。更有網民發現其註冊地址為「宛平南路650號」，恰好毗鄰上海市精神衛生中心（精神病院），因此戲稱在此工作「即使練功走火入魔也有保障」。

正規中醫機構 非神秘組織

在一片詼諧的討論中，亦有不少知情網民澄清，指出該研究所實為一個嚴肅、正規的中醫研究機構，並非大眾想像的「玄學」單位。有網民表示：「大家別鬧！這可是個正經的中醫研究機構，裡面有門診部，能看病針灸的。」

另有曾前往求診的市民分享經驗，稱其門診部設於南昌路，針灸及推拿技術水平一流，絕非外界所想像的神秘組織。

研究所歷史悠久 設海外中心推廣中醫養生

翻查官方資料，上海市氣功研究所成立於1985年，為上海中医药大学及上海市中医药研究院的直屬研究所，亦是目前內地規模最大的專業氣功研究機構，業務範疇涵蓋中醫傳統功法的研究、教學、醫療及文化傳播。該所更是全國僅有兩個氣功專業方向的研究生培養單位之一。

研究所內部設有醫學氣功綜合實驗室、醫療門診部及中華氣功史陳列館等設施。此外，該所在國際交流方面亦相當活躍，不僅舉辦的「太極健康中心」開放日吸引多國人士前來學習八段錦、體驗站樁，更在希臘、西班牙設立海外分中心，致力於將中醫養生功法作「科學傳承，走向國際」。其官方網站內容亦全為實質性的傳統中醫研究，並無任何神秘主義色彩。