兩會2026︱衛健委關注國民健康 「男性腰圍應控制90cm內，女性85cm」

民眾健康為政府著力關注的議題。國家衛健委談及體重管理時建議，成年男性腰圍一般要控制在90cm以內，女性則要控制在85cm以內。

國家衛生健康委員會主任雷海潮周六（7日）在全國人大民生主題記者會上說，成人體重指數(BMI）建議控制在19至24之間，老年人控制在27以內；成年男性腰圍一般控制在90厘米以內，女性一般控制在85厘米以內。

雷海潮提到，公眾對體重管理及體脂率正常範圍已有廣泛認知，處於生長期的兒童青少年也更加健康，並稱有關部門將持續開展健康體重管理行動，進一步降低慢性病發病以及對健康的影響。