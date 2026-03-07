上海浦東美術館︱母女幕牆後忘情跳剪影舞 外圍民眾拍片爆紅︱有片

近日，上海浦東美術館一幅溫馨的「幸福剪影」在內地社交平台悄然爆紅。影片中，一對母女在巨型光影屏幕前，伴隨着璀璨的煙花影像起舞，其剪影被遠處的路人拍下並上傳網絡，短短數日已收穫過百萬點讚，被網民盛讚「像電影一樣，卻又那麼真實，大概這就是幸福的模樣」。

從網上瘋傳的影片可見，在浦東美術館內，一位媽媽情不自禁地在播放着新春主題光影秀的巨幕前起舞，其年幼的女兒見狀，亦有樣學樣模仿媽媽的舞步。背後則有爸爸用手機記錄這溫馨一刻。這三人的剪影在流光溢彩的背景下，構成動人畫面，引起無數網民討論。

影片曝光後，影片中的媽媽焦女士接受內地傳媒訪問表示，自己一家來自安徽蚌埠，當時正在上海旅遊。當日被美術館大屏幕上的煙花光影秀所吸引，便要丈夫為自己拍一條「搞怪」的跳舞影片。沒想到，剛上小學一年級的女兒竟主動加入，模仿她的動作一同起舞，連丈夫當時也打趣女兒「同手同腳，跟不上節奏」。

對於自己一家無意中成為「網紅」，焦女士感到既驚喜又驚訝。她表示，幾天後在網上刷到這段「被偷拍」的影片，看到收獲百萬點讚，覺得非常榮幸，「生活中幸福的具象，被大家所發現了。」她感慨道，因為國家的幸福，才有小家庭的幸福，這份不經意的快樂能引起大眾共鳴，讓她深受感動。