Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龍站︱北上男子煙盒飄刺鼻怪味 醒目關員揭內藏4大麻煙

即時中國
更新時間：09:20 2026-03-07 HKT
發佈時間：09:20 2026-03-07 HKT

切勿嘗試偷運毒品到內地。近日，一名旅客經過西九龍站海關，被內地關員揭發身上煙盒藏有4支大麻煙，毛重2.4克。 

國家海關總署微博「海關發布」通報，海關關員在對進境旅客進行監管時，發現1名進入海關監管區且未向海關申報的男性旅客眼神躲閃、步伐急促，海關關員遂對其進行攔截檢查。

相關新聞：西九龍站｜海關「聞」出刺鼻氣味 揭北上男雙腳襪內藏大麻

北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布
北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布
北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布
北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布
北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布
北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布

 

北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布
北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布

檢查過程中，海關關員發現當事人口袋裡的煙盒較新疑似剛開封，比正常煙盒略難打開，且散發出明顯刺鼻氣味。經進一步查驗，海關關員在其煙盒內查獲疑似大麻煙4支，毛重共計2.4克。經現場檢測，該煙呈四氫大麻酚（THC）陽性。

後經專業機構鑒定，在該批植物制品中檢出四氫大麻酚（THC）成分。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
5小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
18小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
18小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
22小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
14小時前
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
2026-03-07 09:00 HKT
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
22小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
14小時前