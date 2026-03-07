Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱中東戰火擾亂澳歐航線 京滬成熱門轉機樞紐

即時中國
更新時間：08:56 2026-03-07 HKT
發佈時間：08:56 2026-03-07 HKT

中東衝突擾亂澳洲與歐洲間的航空出行，北京、上海等地的中國航空樞紐正成為受益者之一。有澳洲旅遊平台數據顯示，越來越多長途旅客選擇經由中國轉機。

彭博社引述澳洲旅遊平台Flight Centre數據稱，本周一至周四，經由上海和北京中轉的商務長途旅客數量較前1周增倍。Flight Centre指出，由於衝突導致航線受阻，商務旅客並未普遍取消澳洲與歐洲之間的商務出行，而是傾向尋找替代路線。

近年來，澳洲遊客搭乘中東航空公司飛往歐洲時，杜拜、阿布達比和杜哈一直是熱門中轉站。但自從美國和以色列襲擊伊朗、中東爆發衝突以來，飛往中東樞紐的取消航班已超過2.7萬架次。儘管部分航空公司已開始逐步恢復有限運營，但仍然有數以千計的旅客滯留在海灣地區，許多人不得不選擇繞行且費用更高的路線，經由沙烏地阿拉伯和阿曼的機場繼續行程。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
12小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
11小時前
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
13小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
17小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
影視圈
14小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
11小時前
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
2026-03-06 09:00 HKT