伊朗局勢︱中東戰火擾亂澳歐航線 京滬成熱門轉機樞紐
更新時間：08:56 2026-03-07 HKT
中東衝突擾亂澳洲與歐洲間的航空出行，北京、上海等地的中國航空樞紐正成為受益者之一。有澳洲旅遊平台數據顯示，越來越多長途旅客選擇經由中國轉機。
彭博社引述澳洲旅遊平台Flight Centre數據稱，本周一至周四，經由上海和北京中轉的商務長途旅客數量較前1周增倍。Flight Centre指出，由於衝突導致航線受阻，商務旅客並未普遍取消澳洲與歐洲之間的商務出行，而是傾向尋找替代路線。
近年來，澳洲遊客搭乘中東航空公司飛往歐洲時，杜拜、阿布達比和杜哈一直是熱門中轉站。但自從美國和以色列襲擊伊朗、中東爆發衝突以來，飛往中東樞紐的取消航班已超過2.7萬架次。儘管部分航空公司已開始逐步恢復有限運營，但仍然有數以千計的旅客滯留在海灣地區，許多人不得不選擇繞行且費用更高的路線，經由沙烏地阿拉伯和阿曼的機場繼續行程。
