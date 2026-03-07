兩會2026 ‧ 直擊︱「杭州六小龍」4間衝上市 浙江打造創新發展高地

全國人大會議各代表團昨舉行全體會議，審查「十五五」規劃綱要草案。星島記者直擊報道，作為科技強省的浙江將打造人工智能創新發展高地，省長劉捷稱，德國總理到訪杭州，對「浙江製造」充分認可。杭州市長姚高員表示，「六小龍」有4間衝刺上市，將打造科技「小龍」孵化地。浙江省委書記王浩稱，要在構建現代化產業體系方面實現重大突破，科創高地、先進製造業基地和人工智能創新發展高地的全球競爭力和影響力更加凸顯。

2月26日，德國總理默茨到訪杭州，期間體驗了人工智能眼鏡。劉捷表示，期間默茨參觀了「六小龍」之一的宇樹科技，「我們還推薦了靈伴科技的人工智能眼鏡，總理看了之後，對浙江製造充分認可。」姚指出，近年杭州耐心陪伴科技型初創企業成長壯大，致力成為人才創新高地、創業天堂，設立最長投資期20年的「潤苗基金」，「我們想通過一系列的組合拳，把杭州打造成科技『小龍』的孵化地。」

會前他曾走訪「六小龍」企業，「他們發展得都很好，其中4間正在衝刺上市，大部分企業去年營收或者產值都保持了3位數的增幅增長。」



駐京記者楊浚源