兩會2026︱AI產業規模5年內瞄破10萬億元 中央擲銀彈促內需

全國人大會議昨舉行重磅經濟主題記者會，人工智能再次成為焦點，並強調擴內需為今年重點任務之首。國家發改委主任鄭柵潔表示，到「十五五」末，人工智能相關產業規模將增長到10萬億以上（人民幣，下同），支持包括智能機械人在內的六大新興支柱產業發展。財政部部長藍佛安則提到，中國財政今年在支出總量、新增政府債券規模以及中央對地方轉移支付三方面都創「新高」，並將專門安排1000億元，支持財政金融協同促內需。

相關新聞：兩會2026︱國家發改委鄭柵潔：預計今年GDP增量逾6萬億元

商務部部長王文濤表示，中央經濟工作會議和《政府工作報告》將擴內需作為今年重點任務之首，商務部將深入實施提振消費專項行動。他提到，剛剛過去的馬年春節假期，在消費品以舊換新，特別是「樂購新春」特別活動等帶動下，春節期間線下實體消費增速反超線上，這是近年來首次。

國家發改委主任鄭柵潔。新華社

挺智能機械人等6大產業

昨午，國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清，集體回應宏觀經濟、財政政策及金融市場等熱點問題。

中國今年經濟增長目標設為4.5%至5%，再次提出區間目標。國家發改委主任鄭柵潔預計，中國今年GDP增量超過6萬億元，相當於一個發達經濟體全年的GDP總量，為穩就業、惠民生、防風險提供有力支撐。

今年GDP增量料逾6萬億

鄭柵潔表示，今年是「十五五」開局之年，要認真扎實落實中央經濟工作會議決策部署和《政府工作報告》工作安排，重點之一是深化「人工智能+」行動。到「十五五」末，人工智能相關產業規模將增長到10萬億以上，並支持包括智能機械人、集成電路、航空航天等在內的六大新興支柱產業發展。

商務部部長王文濤。新華社

《政府工作報告》強調，今年繼續實施更加積極的財政政策。財政部部長藍佛安進一步解釋，在財政資金規模安排上，今年三方面創「新高」。一是支出總量創新高，首次超過30萬億元；二是新增政府債券規模創新高，達到11.89萬億元，更大力度擴內需、穩增長、促轉型。三是中央對地方轉移支付創新高，總量達10.42萬億元，地方財政保障能力進一步增強。這也是中央對地方轉移支付總量連續四年超10萬億元。

3方面財政支出總量創新高

談及今年中國經濟形勢，藍佛安表示，當前經濟「供強需弱」的矛盾依然突出，居民消費活力不足，民間投資增長偏弱。為破解內需不足，今年中央財政專門安排1000億元，推出財政金融協同促內需一攬子6項政策，4項定向支持民間投資、2項支持居民消費。疊加今年2500億元消費品以舊換新政策，力度大於去年。

他又表示，全面落實黨政機關過緊日子的要求，用黨政機關的緊日子，換老百姓的好日子。今年中央本級「三公」經費壓減7%以上，會議、培訓等經費壓減10%。



《星島》中國組