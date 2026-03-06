吉林63歲婦痛失獨子　冒死靠試管技術再懷孕產女

吉林松原市出現罕見高齡產婦案例，一名63歲女子成功透過試管嬰兒成功懷孕，並在（4日）提前剖腹產，順利誕下一名重約5.6公斤的女嬰，現時母女平安。這位產婦激動地表示，去年她的獨生子因病離世，今年透過試管嬰兒技術再次懷孕，讓她覺得是「一年後的孩子又回到了我身邊」。

35歲獨子病逝痛失精神支柱

據這名產婦講述，她35歲的獨生子去年因腫瘤去世。這給夫妻倆帶來毀滅性的打擊。她坦言，如果兒子生前已經結婚生子，她絕對不會冒著生命危險去生二胎，但失去獨子後，她覺得如果不拼命生下這個孩子，自己和丈夫根本活不下去。

一名63歲女子成功透過試管嬰兒成功產女。(抖音@松原富華婦產馮院長)

一名63歲女子成功透過試管嬰兒成功產女。(抖音@松原富華婦產馮院長)

一名63歲女子成功透過試管嬰兒成功產女。(抖音@松原富華婦產馮院長)

一名63歲女子成功透過試管嬰兒成功產女。(抖音@松原富華婦產馮院長)

63歲高齡拼死做試管迎新生命

由於年屆63歲，最初家裡人都極力反對她懷孕，認為這個歲數生產實在太危險。然而，夫妻倆態度堅決，她內心堅定相信「我家孩子指定能回來」。自從透過試管嬰兒技術成功懷孕後，夫妻倆的心情終於豁然開朗，每天都在期盼新生命的降臨。

面對外界對他們是否有能力撫養孩子的質疑，產婦回應稱，夫妻倆的退休金加起來每月有一萬多元，再加上還有做其他生意，經濟上毫無壓力。

此外，她表示家族有長壽基因，父母都活到90多歲，相信自己把孩子撫養成人不成問題。她甚至做好最壞的打算，萬一夫妻倆中途不在，她有一位非常優秀的剛結婚的外甥，對方已承諾未來會將這個寶寶當作親生孩子一樣撫養，讓她非常放心。

醫院拍片記錄母女平安時刻

4日上午，社交平台帳號「松原富華婦產馮帕克」連續發布三條短片，完整記錄這位63歲「羊大姐」從待產到平安分娩的過程。短片中，剛經歷剖腹產的產婦表示，自己「不疼，沒啥感覺孩子就生出來了」。及後，發布短片的馮帕克，表示：「高齡圓夢，63歲媽媽平安產女，母女安康！」。