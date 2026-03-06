湖南女大學生化身「神農氏」 進山找草藥拍片走紅

近日，一位網名為「小華紫」的抖音博主憑藉「中藥大學生進山打野」系列的短片，在網絡平台迅速走紅。她的帳號累計獲超過110萬讚好，並吸引12萬粉絲，其中單條品嚐草藥的短片，更創下62.9萬讚的高熱度 。

「小華紫」藉「中藥大學生進山打野」的短片迅速走紅。(抖音@小華紫)

童年經歷激發靈感

《極目新聞》報道，「小華紫」本姓吳，是湖南懷化通道侗族自治縣人，目前是一名中藥學專業的大四學生 。她自幼跟隨外公上山採藥，去年實習結束後萌生回鄉拍攝採藥視頻的念頭。她希望透過真實鏡頭幫家裡減輕經濟負擔，同時讓大眾直觀了解中草藥原貌與中醫藥文化。

「小華紫」本姓吳，是湖南懷化通道侗族自治縣人。(抖音@小華紫)

進山尋藥絕不盲目

吳同學每次進山尋藥需耗費半天時間，幾個月來已在深山中尋獲20多種野生中藥材。面對網友對中毒的擔憂，她表示，會將專業知識與實踐結合，例如透過「獅子頭」等特徵精準辨認黨參。她強調自己嚐藥後會立刻吐出，對不認識的植物絕對不碰，且前往陌生山頭必定會邀請親友陪伴以確保安全。

隨著短片爆紅，網絡上出現質疑其「擺拍作秀」的聲音，但吳同學澄清視頻均為自己或家人協助拍攝。她坦言，已逐漸習慣負面評價，並認為不可能讓所有人都滿意，堅持做好自己就行 。即將畢業的她，希望能成為醫護人員，並堅定表示未來會持續更新科普短片。

吳同學強調自己嚐藥後會立刻吐出。(抖音@小華紫)

專家呼籲切勿效仿

吳同學多次提醒網友，野生中藥材往往自帶毒性，大眾切勿看短片就輕易模仿盲目嚐試。湖北中醫藥大學藥學院的王老師亦指出，醫學院校的野外實踐，必須在資深專家全程帶教和嚴格管理下進行。專家強調，國內中藥資源中多數具備潛在毒性，普通人極易誤判，必須採取專業方式規避風險而絕非盲目冒險。