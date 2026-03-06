皇崗口岸︱大叔偷運12部舊手機北上 步姿古怪被截揭發

二手手機在內地有價有市。近日，皇崗海關在皇崗口岸查獲一名旅客人身綁藏12舊手機進境。

相關新聞：皇崗口岸｜跨境司機褲袋脹卜卜 超額攜21.2萬港幣現金斷正｜有片

大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布

大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布

大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布

皇崗海關關員在皇崗口岸對進境旅客及行李物品進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且著裝臃腫、步履異常，遂對其進行攔截檢查。經進一步查驗，海關關員在該名旅客的腹部、後背處發現合共12部用透明塑料膜包裝的手機。