Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

皇崗口岸︱大叔偷運12部舊手機北上 步姿古怪被截揭發

即時中國
更新時間：16:50 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-06 HKT

二手手機在內地有價有市。近日，皇崗海關在皇崗口岸查獲一名旅客人身綁藏12舊手機進境。

相關新聞：皇崗口岸｜跨境司機褲袋脹卜卜 超額攜21.2萬港幣現金斷正｜有片

大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布
大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布
大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布
大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布
大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布
大叔腰綁舊手機皇崗口岸北上，步姿古怪被截揭發事件。海關發布

皇崗海關關員在皇崗口岸對進境旅客及行李物品進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且著裝臃腫、步履異常，遂對其進行攔截檢查。經進一步查驗，海關關員在該名旅客的腹部、後背處發現合共12部用透明塑料膜包裝的手機。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民熱議因為咁樣計...
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
飲食
2026-03-05 16:51 HKT
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
東張西望｜港女嫁內地男泣訴遭騙婚 夫攞身份證後拒養妻活兒爆大鑊：個仔唔係我嘅
影視圈
19小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身  66歲竟滲少女味雍容華貴  同場前TVB主播被比下去？
影視圈
8小時前
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
好去處
2026-03-05 12:02 HKT
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
同居一年見真章 港女力數男友零家務貢獻 食宵夜後竟然咁樣撻落床 網民嘲極品：懶到出汁｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
01:22
將軍澳醫院85歲腸癌女病人疑造口手術出錯 三周後始揭發 同日死亡
社會
7小時前
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
01:01
宏福苑大火｜消防員何偉豪離世百日 未婚妻Kiki發文剖白 淚訴未能忘懷：未同你講到「再見」
社會
3小時前