皇崗口岸︱大叔偷運12部舊手機北上 步姿古怪被截揭發
更新時間：16:50 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-06 HKT
發佈時間：16:50 2026-03-06 HKT
二手手機在內地有價有市。近日，皇崗海關在皇崗口岸查獲一名旅客人身綁藏12舊手機進境。
相關新聞：皇崗口岸｜跨境司機褲袋脹卜卜 超額攜21.2萬港幣現金斷正｜有片
皇崗海關關員在皇崗口岸對進境旅客及行李物品進行監管時，發現一名男性旅客進入海關監管區未向海關申報，且著裝臃腫、步履異常，遂對其進行攔截檢查。經進一步查驗，海關關員在該名旅客的腹部、後背處發現合共12部用透明塑料膜包裝的手機。
最Hit
茶樓飲茶收完「茶位費」再收「滾水費」？ 食客結帳不解 引網民猜測「咁樣計」...
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
尖沙咀隱世「靚位」$0任坐！免費WiFi+舒服枱櫈 帶電腦工作/溫書都得 網民：仲有乾淨廁所
2026-03-05 12:02 HKT
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT