兩會2026 ‧ ︱國家發改委鄭柵潔：預計今年GDP增量逾6萬億元
更新時間：15:22 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-06 HKT
國家發展改革委主任鄭柵潔今日（6日）在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上說，預計今年GDP增量超過6萬億元（人民幣），為穩就業、惠民生、防風險提供有力支撐。
