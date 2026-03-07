貓癬皮膚病︱18歲少女買寵物貓「生日禮物」 全身出恐怖紅疹隨時毀容
發佈時間：07:30 2026-03-07 HKT
胡亂購買來歷不明寵物貓，讓江蘇一名少女帶來擺脫不了的惡夢。
連雲港唐姓少女2月18日花750多元（人民幣‧下同）購買了一隻寵物貓，原本打算當作自己即將18歲的生日禮物，豈料寵物貓原來早已染病，唐女也被傳染，全身長貓癬皮膚病。
據內地《河南商報》報道，唐女將貓帶回家一周後，身上就開始出現紅疹，之後更漫延全身，貓癬讓皮膚潰爛。唐女士表示，分別為貓及自己花了數百元治病，由於自己未成年，根本沒有太多錢，故聯絡商家希望退掉小貓並賠償醫藥費等。
商家後來只同意帶她去診所看病，以及幫忙轉賣小貓。由於自己拒方案，商家如今已拒回覆她的投訴。小唐坦言，目前自己擔心即使身上貓癬治好，身上隨時有無法消失的疤痕。
